Entablan demanda colectiva contra United y Delta por vender asientos ‘de ventana’ sin ventana

Las empresas Delta Air Lines y United Airlines recibieron demandas federales ante tribunales en San Francisco y Nueva York acusados de cobrar tarifas premium a los pasajeros por asientos de ventana, pero que en realidad están ubicados en paredes lisas.

Un bufete de abogados de Nueva York presentó los casos como propuestas de demanda colectiva en nombre de los pasajeros que reclaman que no habrían seleccionado o pagado más sus boletos si hubieran sabido que los asientos en realidad no incluían una ventana.

“Hemos recibido un gran interés de pasajeros que se sienten perjudicados por esta práctica y desean sumarse a las demandas”, declaró el bufete Greenbaum Olbrantz en un comunicado. “Es lógico que la gente esté molesta. La mayoría de los estadounidenses vuelan en alguna de estas aerolíneas en algún momento y un gran porcentaje de ellos desea o necesita una ventanilla, y paga una buena suma por ese privilegio”.

Las demandas colectivas buscan compensaciones millonarias contra cada transportista por daños.

United Airlines was sued today in a class action for selling "window seats" that don't have windows. pic.twitter.com/C2pr04ygcK — Rob Freund (@RobertFreundLaw) August 20, 2025

Aerolíneas demandadas aún analizan el detalle de las reclamaciones

De acuerdo con The Associated Press, tanto Delta como United se negaron a hacer comentarios, citando litigios pendientes.

La demanda contra Delta Air Lines afirma que cuando el residente de Nueva York, Nicholas Meyer, llegó a la fila número 23 para un vuelo a California a principios de este mes, descubrió que el asiento que compró estaba al lado de una pared en blanco.

En ningún momento durante el proceso de selección de asientos, Delta le advirtió que el 23F era un asiento sin ventanas, según Meyer, uno de los principales demandantes.

Otras líneas como Alaska Airlines y American Airlines también venden este tipo de asientos, pero informan a sus clientes al momento de elegir sus asientos, afirman las demandas. Por ello, acusan tanto a United como a Delta de estar al tanto de la inconformidad de los usuarios desde hace tiempo, a través de redes sociales y aun así continuaron cobrando extra por asientos con ventanas sin ventanas.

Other airlines give you a head's up, according to the complaint: pic.twitter.com/QJqrnDd4LO — Rob Freund (@RobertFreundLaw) August 20, 2025

La demanda de Delta incluye capturas de pantalla de algunas de esas quejas.

“Su mapa de asientos no debería considerar esta prima, ni debería llamarlo asiento de ventana… En realidad, hay MENOS espacio para las piernas y no hay beneficios”, dijo un cliente de Delta en una publicación en Reddit.

