Writing Help: la nueva herramienta de WhatsApp que mejora y corrige mensajes 

WhatsApp continúa expandiendo las funciones impulsadas por inteligencia artificial con el lanzamiento de Writing Help, una herramienta que busca ayudar a los usuarios a mejorar sus mensajes. Esta nueva opción, actualmente en fase de pruebas, está disponible en versiones beta tanto para Android como para iOS y promete cambiar la forma en que nos comunicamos dentro de la aplicación.

La función se presenta como un asistente de escritura capaz de reescribir, corregir y ajustar el tono de los mensajes, ofreciendo alternativas más claras, profesionales o incluso divertidas. Con esta novedad, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo refuerza su apuesta por integrar herramientas inteligentes sin comprometer la privacidad de sus usuarios.

Esta función estará disponible para Android e iOS. Crédito: Rahul Ramachandram | Shutterstock

Cómo funciona Writing Help en WhatsApp

De acuerdo con el portal especializado WABetaInfo, Writing Help aparece en la interfaz de WhatsApp a través de un icono en forma de lápiz que reemplaza al de stickers. Al presionarlo, la aplicación genera al menos tres versiones alternativas del mensaje original, adaptadas al tono que el usuario haya seleccionado.

Entre las opciones disponibles se encuentran Rephrase (reformular), Professional (profesional), Funny (divertido), Supportive (apoyo) y Proofread (corregido).

Uno de los aspectos más destacados de Writing Help es que fue diseñada con un fuerte enfoque en la protección de la información. La herramienta funciona bajo un esquema de procesamiento privado, lo que significa que las sugerencias de redacción viajan a través de canales cifrados y sin exponer la identidad del usuario. Gracias a este sistema, los mensajes se mantienen seguros y no pueden ser interceptados ni vinculados directamente con la persona que los escribe.

Además, tanto WhatsApp como Meta han aclarado que no tienen acceso al contenido de los textos que pasan por Writing Help. Las versiones generadas por la inteligencia artificial no se almacenan ni se guardan en los servidores de la compañía, lo que brinda confianza a quienes valoran su privacidad en las comunicaciones digitales.

Privacidad y alcance de la nueva función

Según las pruebas realizadas, Writing Help no solo corrige errores gramaticales o de redacción, sino que también permite ajustar el estilo del mensaje dependiendo de la situación. Esta flexibilidad la convierte en una herramienta útil tanto para comunicaciones informales como para entornos profesionales.

Aunque todavía se encuentra en fase de prueba y con disponibilidad limitada para algunos usuarios beta, se espera que en los próximos meses WhatsApp amplíe el acceso a más regiones y dispositivos. De momento, las reacciones han sido positivas, destacando la facilidad para personalizar mensajes sin sacrificar la seguridad y privacidad que caracterizan a la aplicación.

