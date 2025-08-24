Alcalde Adams exige de nuevo cambios en el sistema de justicia penal de Nueva York

Un operativo policial para detener el robo a un conductor de Uber, el viernes 22 en la mañana en White Stone en Queens, dejó a un detective de narcóticos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) herido y al supuesto responsable de 28 años de edad detenido. Un hecho que nuevamente llevó al alcalde Eric Adams, a exigir a los legisladores estatales, a realizar ajustes en el sistema de justicia penal, ya que el aparente responsable es un reincidente criminal, había salido libre este jueves luego de haber sido detenido por robo menor.

“Este hombre debería haber estado tras las rejas, no en nuestras calles. Es un reincidente con un largo historial de robos y agresiones a agentes, que estaba en libertad condicional por un robo ocurrido en marzo”, informó el mandatario municipal.

De acuerdo con los registros judiciales, el joven nuevamente detenido había sido liberado este jueves 21 de agosto, con una citación para comparecer ante el tribunal.

“Que personas peligrosas sean devueltas a nuestras calles después de haber cometido delitos, incluso ayer, y en libertad condicional, simplemente envía una terrible señal a los neoyorquinos y a los efectivos que intentan repetidamente detener a delincuentes y garantizar que nuestra ciudad sea un lugar seguro”, destacó.

Repetidas veces durante su administración, Adams ha puesto en relieve las consecuencias de la reforma al sistema de justicia penal de Nueva York vigente desde 2020, como una de las principales razones por las cuales delincuentes reincidentes y sujetos peligrosos salen fácilmente de las cárceles.

El argumento del mandatario municipal es que los tribunales se han convertido en una “puerta giratoria”, en donde cada día, entran delincuentes reincidentes por la flexibilidad de la ley de fianzas y por el poco castigo que reciben los delitos considerados como menores, como los robos.

NYPD está recopilando más información sobre la circunstancia en la cual resultó herido el oficial en un brazo y una pierna. De acuerdo a fuentes de la municipalidad, afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

El supuesto responsable

El autor de este incidente fue identificado por NYPD como Kevin Dubuisson, de 28 años, quien cuenta con un extenso historial delictivo violento, con diez arrestos no confidenciales, incluyendo múltiples robos a punta de cuchillo y múltiples agresiones a agentes de la policía.

Con tan solo 28 años, ha sido condenado en cuatro ocasiones por delitos graves. Dubuisson se encuentra actualmente en libertad condicional por robo, tras ser liberado de prisión en marzo de este año.

De hecho, fue arrestado esta misma semana otra vez por robo en Manhattan y liberado únicamente con una citación de comparecencia ante el tribunal.

Lo que pasó

Como detalló la Uniformada, el incidente comenzó alrededor de las 8:52 de la mañana de este viernes, cuando un conductor de Uber estaba estacionado cerca del número 143-01 de la calle 22. La policía afirma que un hombre se acercó al coche, para ejecutar un robo y agredió al conductor. El chofer llamó al 911 y, cuando el sospechoso intentó robar el coche, no pudo irse porque no tenía las llaves.

El implicado volvió a agredir al conductor antes de darse a la fuga.

En la escena, detectives de narcóticos de Queens, que ejecutaban una orden de registro en las cercanías, se unieron a los agentes de patrulla que respondieron a la llamada del trabajador de Uber. Mientras la policía intentaba bloquear el vehículo en donde intentaba huir el sospechoso, el oficial recibió un disparo en el brazo y la pierna.

El agresor resultó ileso y fue puesto bajo custodia. Por el momento, este incidente parece ser de “fuego amigo”, ya que no se recuperó ningún arma de fuego del agresor en el lugar.