Alfredo Adame habla de su relación con Marcela Iglesias: ‘Hubo química’

El actor mexicano Alfredo Adame habló en el aeropuerto de Ciudad de México con varios reporteros, quienes le preguntaron por sus proyectos y también cómo va su relación con la argentina Marcela Iglesias.

“No te puedo decir si estoy enamorado o no, ¿qué pasa? Dos personas que nos conocemos, hubo química, la verdad es que el plan era producir y conducir unos programas, pero ya cuando nos conocimos se dio una química muy especial, una atracción muy especial entre los dos”, comentó.

Adame dijo que no hay planes ni de boda, hijos ni de vivir juntos. “Lo que pasa es que cada vez que nos vemos nos la pasamos muy bien”.

El Golden Boy, como también es conocido, afirmó que el matrimonio no es algo que ve en el futuro, ya que es una experiencia que siente que dio por terminada en su vida.

Además negó que ella se le acercó por dinero, ya que es una mujer muy exitosa y estable económicamente, según comentó.

Acerca del tiempo que estarán juntos, consideró que será hasta que se sientan bien el uno con el otro.

Los reporteros le preguntaron si le gustaría experimentar el poliamor y el exparticipante de La Casa de los Famosos dijo que no se cierra a esa posibilidad.

“Muchas veces hacen clic las personas, pero sobre todo por la premura del macho sobre todo de tener relaciones sexuales, se echa a perder todo”, comentó también el famoso en su encuentro con los reporteros.

El mexicano confesó también qué fue lo que más le gustó de Marcela: “Fue a entrevistarme y de repente me di de cuenta que es una mujer sumamente inteligente, que vive el presente, el día, que sus intereses no son frívolos, banales ni vanidosos”.

Destacó que ella se ve como una mujer centrada y eso lo impulsó a querer algo más formal con la argentina.

