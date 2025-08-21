Alfredo Adame elogia a Ángela Aguilar y aconseja a Christian Nodal

Alfredo Adame, durante su encuentro con la prensa, dio su opinión sobre el matrimonio que tienen Christian Nodal y Ángela Aguilar, que en los últimos días ha sido un escándalo por las declaraciones que el cantante le hizo a Adela Micha. Sin embargo, el actor les manifestó que ambos son muy talentosos y las cosas no deben tomarse de manera personal, ya que finalmente todo influye en la vida sin importar el aspecto.

“Que lo tome como es. Mi abuelo decía: ‘Tomarse la vida a broma es una virtud de la inteligencia’. Todo hay que tomárselo a broma. Nodal está casado con una jovencita que es una belleza, que canta como los ángeles, de una familia increíble. La verdad de las cosas es que es una gran mujer y él es un gran compositor, un gran cantante. Tiene todo”, le comentó a los reporteros.

El galán de reconocidas telenovelas mexicanas aprovechó para darle un consejo a Christian, y fue que, bajo ninguna circunstancia, se ponga a discutir en sus redes sociales con aquellas personas que no están de acuerdo con lo que hace con su vida privada; todo lo contrario, que los deje ahí para que vean la manera en que sigue triunfando a pesar de las adversidades que tiene en la vida.

“Que aprenda lo que yo aprendí. En las redes me ponían: ‘No, que esto’, ya me agarraba (a pelearme con ellos). Me cerraron tres redes de un millón cada una… por andarme peleando y contestando. Ahora me ponen algo negativo y ni les contesto. Ni los elimino, los dejo para que sigan viendo mi éxito“, añadió durante sus declaraciones.

Adame no quiso finalizar su intervención sin antes nombrar a Cazzu, quien ha preferido ser bastante precavida con todo lo que ha dicho sobre Nodal, siendo así como ha evitado caer en una polémica mayor a lo que todo esto ha generado desde el momento en que se dio a conocer su separación del cantante en mayo de 2024.

“Le reconozco también a la exesposa, a esta mujer, Cazzu, la reconozco, es una mujer muy inteligente. Lo tomó como lo debió haber tomado y da respuestas inteligentes. No armó tanto, ni absolutamente nada. Le reconozco y le admiro la madurez”, explicó Alfredo durante la conversación con la prensa.

