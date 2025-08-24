Cazzu sorprende a sus fans anunciando su regreso a OnlyFans

Después de un tiempo en el que su vida ha girado principalmente en torno a la maternidad de su hija Inti, su música, y más recientemente a las declaraciones que hizo sobre su desacuerdo de la pensión alimentaria que recibe de Christian Nodal, Cazzu vuelve a acaparar reflectores anunciando su regreso a la plataforma OnlyFans.

Hace unas horas, la llamada “Jefa del Trap” sorprendió a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram una reveladora foto en la que aparece posando sentada en una cama, frente a un espejo y usando ropa interior.

” I’m back bitche$”, escribió al pie de la imagen, acompañando a la frase con un signo de dólar y un emoji de corazón color marrón.

El costo de suscripción a su perfil será de $10 dólares mensuales, un precio aparentemente pensado para que sus fans puedan acceder fácilmente y, al mismo tiempo, fortalecer ese vínculo cercano que Cazzu siempre ha mantenido con su comunidad.

Cabe recordar que Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la argentina, ya había explorado OnlyFans en noviembre de 2020, cuando sorprendió a su público con contenido sensual y exclusivo.

En aquella ocasión, Cazzu logró más de 21,000 ‘me gusta’ y se estima que generó ganancias cercanas a los $21,000 dólares mensuales.

Lo interesante de este regreso es que llega en un momento en el que Cazzu declaró que la manutención que Nodal le envía a su hija no es suficiente para los gastos que requiere la pequeña de dos años.

“No tenemos la verdad un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, dijo hace unas semanas cuando fue cuestionada por la prensa.

Y agregó que no tiene la intención de iniciar un proceso legal contra el sonorense.

“Ahora mismo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar, y por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal, con un sistema de leyes familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino, mientras yo pueda sostener a mi hija lo voy a hacer”, aseguró.

