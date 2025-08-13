Christian Nodal le pide perdón a Cazzu y asegura que se “mega enamoró” de Ángela Aguilar

La conductora Adela Micha publicó un adelanto de su entrevista con el cantante Christian Nodal. En el video el artista le pide perdón a la madre de su hija, la cantante argentina Cazzu, y asegura que se enamoró perdidamente de su actual esposa la también cantante Ángela Aguilar.

“De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”, dijo en la entrevista.

En el adelanto de esta entrevista el cantante comienza con una frase de Nodal hablando sobre los rumores de que es un “mujeriego”. “La gente dice que yo soy mujeriego. Es mi mayor virtud y mi mayor defecto. Estar enamorado es complicado”, dice el artista.

Nodal retoma la respuesta que le dio Cazzu a Ángela Aguilar quien en una entrevista dijo que la artista argentina sabía de la relación de ella con Nodal meses antes de que se hiciera público y aseguró que “no se rompió ningún corazón”. Cazzu desmintió públicamente a Ángela y aseguró que su hija estuvo en el medio de esta situación.

“Para poder dejar claro todo, siento que lo correcto es retomar lo que dice mi ex en un podcast. Este podcast sale como una reacción a una entrevista de mi esposa, a lo que ella dice: ‘Aquí todos somos adultos, no se rompió ningún corazón’“, dijo el cantante.

Nodal dio a entender que antes de que se hiciera pública su relación con Ángela Aguilar ya su noviazgo con Cazzu había terminado. Asimismo aclaró que Ángela no “le rompió el corazón a su hija”.

“Yo también estaba en ese entendido. Y para serte bien sincero, ya hemos terminado seis veces antes. Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación. Las rupturas previas eran como: ‘Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’. Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso como: ‘Búscate alguien más, nomás que yo no me enteré’, no pasaba más de dos días y todo se arreglaba”, continuó.

Aunque no da detalles en el video, el cantante habla de su matrimonio con Ángela Aguilar con quien se casó dos meses después de hacer pública su relación con ella. El artista aseguró que está perdidamente enamorado de su esposa. “Ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir”, dijo.

Recordemos que Christian Nodal estuvo envuelto en un escándalo en mayo de 2024 cuando anunció su ruptura con Cazzu tras casi dos años de relación y una hija en común. Dos semanas después confirmó su romance con Ángela Aguilar lo que desató rumores de infidelidad y la menor de la dinastía Aguilar fue tachada como la tercera en discordia.

Aunque Cazzu trató de mantenerse al margen de la polémica, decidió desmentir públicamente a Ángela Aguilar cuando aseguró que ella sabía de su relación con Nodal meses antes de que se hiciera público. La artista argentina aseguró no tener conocimiento de esto e incluso dijo que Nodal le negó que el motivo de la ruptura fuese por otra mujer.

Cazzu se ha concentrado en su carrera musical, su gira ‘Latinaje’ y el lanzamiento de su libro ‘Perreo’, con el que visitó México recientemente para promocionar el libro.

