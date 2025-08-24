Congresista advierte que chavistas “infiltrados” en EE.UU. “están siendo identificados”

El congresista republicano Carlos Giménez, miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, aseguró este domingo que chavistas “infiltrados” en Estados Unidos “ya están siendo identificados” y que perderán su estatus migratorio si colaboran con el régimen de Nicolás Maduro.

“Los chavistas, enchufados y testaferros del régimen que están infiltrados dentro de USA ya están siendo identificados”, escribió en X el republicano de Florida. “Los que estén colaborando con el régimen perderán su estatus migratorio y si son ciudadanos naturalizados tampoco serán exentados”.

El comentario de Giménez se produce en medio de la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de desplegar varios buques de guerra en el sur del mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, para combatir el narcotráfico y la banda Cártel de los Soles, que la administración asocia con el régimen de Maduro.

En otra publicación, el congresista republicano advirtió a los seguidores de Maduro -a quienes llamó “arrastrados”- que se sumen al llamado del líder chavista a unirse a las llamadas “milicias” para combatir lo que consideran la amenaza de Estados Unidos.

“Para los arrastrados que pretenden alistarse en las milicias de Nicolás Maduro, que luego no intenten llegar a Estados Unidos ni con visa, ni por frontera. ¡Porque no pasarán y serán devueltos de cabeza!”, escribió Giménez.

🚨ATENCIÓN: Para los arrastrados que pretenden alistarse en las milicias de Nicolás Maduro, que luego no intenten llegar a Estados Unidos ni con visa, ni por frontera.



¡Porque no pasarán y serán devueltos de cabeza! — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 24, 2025

Agradeció a Trinidad y Tobago

El congresista de origen cubano, quien suele posicionarse en contra de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, también agradeció este domingo a Trinidad y Tobago y a su primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, por respaldar el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

“Quiero agradecer a la Primera Ministra Persad-Bissessar y al pueblo de Trinidad y Tobago por su apoyo a la misión de Estados Unidos contra el criminal Cártel de los Soles en Venezuela”, escribió el legislador.

El gobierno trinitense no solo apoyó el despliegue de Estados Unidos, sino que además ofreció su territorio a la administración Trump, incluyendo sus aguas jurisdiccionales, para combatir el Cártel de los Soles en caso de que lo soliciten.

“Si Venezuela lanza cualquier ataque contra el pueblo guyanés y el Gobierno estadounidense solicita acceso a nuestro territorio, se le proporcionará sin dudar”, dijo la primera ministra de Trinidad y Tobago.

