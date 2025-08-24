Costco: 5 productos imperdibles que debes comprar en tu próxima visita

Costco es conocido por sus precios competitivos y su amplia gama de productos de calidad, sin embargo, entre los favoritos del público como el pollo horneado y los hot dogs, existen varios productos menos conocidos que han conquistado a los compradores más leales.

Estos “tesoros ocultos” ofrecen una excelente relación calidad-precio y podrían cambiar la forma en que haces tus compras. Aquí te presentamos cinco productos que quizás aún no hayas descubierto pero que deberían estar en tu lista de compras.

1. Jarabe de arce orgánico

Si aún compras jarabe de arce “falso”, Costco tiene una opción orgánica que cambiará tu rutina de desayuno. El jarabe de arce orgánico Kirkland Signature, de 1 litro, es 100% puro, certificado como orgánico por el USDA y de grado A. Este jarabe tiene un sabor profundo y cálido, ideal para panqueques, waffles y hasta cócteles. Los compradores elogian especialmente su precio competitivo, comparado con marcas más caras. Es una opción imprescindible para los que disfrutan de productos naturales y de alta calidad.

2. Queso cheddar

Este queso curado británico ha ganado una gran cantidad de admiradores entre los compradores de Costco. El Kirkland Signature Coastal Cheddar es un cheddar inglés curado durante 15 meses, con un sabor intenso y una textura crujiente gracias a los cristales de lactato de calcio. Muchos lo consideran el queso más cercano al auténtico cheddar británico. Su sabor único y profundo lo convierte en el acompañante perfecto para tus platos o una simple tabla de quesos. Es ideal para los amantes del queso que buscan una opción premium sin romper el presupuesto.

3. Prosecco superiore DOCG

Para aquellos que disfrutan de un buen vino espumoso, el Kirkland Signature Asolo Prosecco Superiore DOCG es una de las mejores opciones de Costco. Este Prosecco, proveniente de la región de Veneto, Italia, ofrece un sabor exquisito a un precio inmejorable, solo $7.59 por botella. Es tan apreciado por los compradores que algunos incluso lo compran por caja. Los sumilleres también lo recomiendan por su calidad superior en comparación con otras marcas de gama más alta.

4. Palomitas de maíz para microondas

Las palomitas de maíz para microondas de Kirkland Signature se han ganado su lugar como un snack saludable y delicioso. A diferencia de otras marcas, estas palomitas no contienen ingredientes artificiales y están hechas con mantequilla real. Son sin gluten y kosher, lo que las convierte en una opción adecuada para muchas dietas. Con un sabor más natural y menos artificial, estas palomitas son una excelente opción para disfrutar mientras ves una película o como aperitivo en cualquier momento.

5. Helado de vainilla super premium

En el mar de opciones de helado de vainilla, el Kirkland Signature Super Premium Vanilla Ice Cream se destaca por su sabor auténtico y cremosidad. Este helado es considerado “super premium”, lo que significa que contiene un mayor porcentaje de materia grasa y una textura más suave que los helados estándar. Además, se utiliza extracto de vainilla real, lo que le da un sabor más intenso y natural. A un precio de $16.90 por dos galones, es una de las mejores ofertas que Costco tiene para los amantes de los postres.

