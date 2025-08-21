9 súper de ofertas de Costco de fin de mes desde $10

Costco sorprende una vez más a sus socios con una selección de artículos que combinan innovación, calidad y precios difíciles de igualar. Desde tecnología para el hogar hasta accesorios de moda y opciones de nutrición, estas promociones de fin de mes han generado gran interés. Lo mejor es que muchas de estas ofertas aplican en Costco Next, una plataforma donde se pueden encontrar productos de marcas reconocidas con descuentos exclusivos.

Los mejores descuentos de cierre de temporada de Costco

Cinta de correr NordicTrack X24

Quienes buscan entrenar en casa sin sacrificar calidad pueden aprovechar la NordicTrack X24. Esta cinta de correr se entrega e instala directamente en el hogar, con un precio de $2,999.99, mucho menor a su valor original de $4,000. La rebaja representa una oportunidad atractiva para quienes quieren un equipo profesional a precio de socio.

Bicicleta eléctrica plegable Jupiter Bike Defiant ST

Para la movilidad urbana, la Jupiter Bike Defiant ST se lleva los reflectores. Esta bicicleta eléctrica con llantas anchas y diseño plegable está en oferta por $1,349.99 dólares después de 250 de descuento. En el sitio oficial de la marca cuesta $1,999, lo que la convierte en una verdadera ganga para quienes buscan eficiencia y practicidad en sus traslados.

Sistema Lorex 4K Fusion

La seguridad del hogar también tiene su espacio en estas promociones. El sistema Lorex 4K Fusion incluye dos cámaras inteligentes de doble lente con iluminación integrada y un NVR con cable. Su precio baja a $399.99 tras un descuento de 120, convirtiéndose en una solución confiable y accesible para vigilar exteriores y entradas principales.

Mochila Nomatic 20L

Diseñada para la vida en movimiento, la Nomatic 20L es uno de los accesorios más funcionales que ofrece Costco Next. Con un descuento de 60, su precio final queda en $139.99. Espaciosa, resistente y con un estilo minimalista, se adapta tanto a viajes como al día a día de quienes buscan organización sin perder elegancia.

Dearfoams Zueco de piel de oveja Greta

Para quienes disfrutan de la comodidad en casa, los zuecos de piel de oveja Greta de Dearfoams son una opción clásica. Similares a las populares UGG, llegan a Costco Next con un precio de $49.99. Son suaves, abrigadores y resistentes, ideales para acompañar tardes de descanso junto a la chimenea o un fin de semana relajado.

Mochila Baggallini Carryall Packable

Costco Next también destaca por opciones prácticas de moda, como la mochila empacable Carryall de Baggallini. Disponible por $55.99, se pliega fácilmente para guardarla en cualquier maleta y se convierte en un accesorio versátil para viajes o uso diario. Los pedidos mayores a 74 incluyen envío gratis, lo que suma valor a la compra.

Barritas de proteína IQBAR

En el área de nutrición, las barritas vegetales IQBAR se llevan la atención. Este paquete de 12 piezas cuenta con sabores como menta con chocolate, caramelo salado y mantequilla de maní con chispas. Su precio baja $3 a partir del 19 de agosto, convirtiéndolas en un snack nutritivo y económico que no supera los $10 por caja.

Fit Crunch Delights Protein Bars Pumpkin Spice Muffin

Los amantes de los sabores de temporada pueden probar las barritas Fit Crunch Delights Pumpkin Spice Muffin, que ahora cuestan $9.99 después de 3.50 de descuento. Su perfil proteico las convierte en un antojo saludable y práctico, mientras que el sabor especiado de calabaza las hace irresistibles para esta época del año.

PÜR Belleza, Pura y Sencilla

Por último, PÜR Beauty ofrece una oportunidad perfecta para quienes buscan renovar su rutina de maquillaje. En Costco Next, los kits de la marca tienen un 20% de descuento adicional, lo que los hace más accesibles sin perder calidad. Desde bases ligeras hasta labiales versátiles, es una opción para aprovechar al máximo antes de que termine la promoción.

