9 súper ofertas de Costco de fin de temporada por menos de $20 

Con el cierre de temporada, Costco sorprende con una selección de productos que combinan calidad, precio y variedad en cada categoría. Desde antojitos dulces y prácticos hasta opciones gourmet y ropa deportiva de marca, las novedades en tiendas y en línea ofrecen alternativas para todos los gustos. Este catálogo destaca por reunir artículos exclusivos y muy buscados que elevan la experiencia de compra de los socios.

9 súper ofertas de Costco de fin de temporada

Cuencos de burrito de pollo

Una opción rápida y completa que llega para competir con los kits de tacos. Estos cuencos incluyen pollo marinado a la parrilla, arroz con cilantro y lima, guacamole, salsa fresca y queso. La porción generosa, acompañada de limas para realzar el sabor, está disponible por $4.99 la libra, lo que convierte a este platillo en una alternativa práctica y deliciosa para cualquier comida.

Anillos Pops

El paquete exclusivo de 40 unidades llega con sabores como cereza agria, frambuesa azul, fresa, sandía y el divertido arcoíris. Pensados para celebraciones, loncheras o simplemente como snack, ofrecen valor y variedad en una sola caja. Solo se encuentran en tiendas seleccionadas y en Instacart para entrega el mismo día, lo que los convierte en un hallazgo codiciado por quienes buscan un detalle festivo.

Sándwich de pollo con ensalada de espinacas

En la sección de delicatessen destaca este emparedado hecho con pan artesanal y pollo asado, acompañado de una ensalada de espinacas frescas. Ideal como almuerzo completo o cena ligera, su precio de $6.99 por libra lo hace accesible y equilibrado. La combinación de ingredientes sencillos y frescos ha despertado comentarios positivos de los socios que ya lo probaron.

Albóndigas de pollo rellenas de queso Mama Mancini’s

Con una receta de estilo italiano, estas albóndigas vienen listas para calentar y disfrutar. El relleno de queso y la salsa que las acompaña logran un sabor casero sin complicaciones. El paquete de 48 onzas se encuentra en $11.49, lo que asegura varias porciones para compartir. Son perfectas para quienes buscan comodidad sin sacrificar calidad.

Mayonesa clásica de aceite de aguacate Chosen Foods

Hecha con ingredientes simples y aceite de aguacate 100% puro, esta mayonesa es una alternativa saludable que no sacrifica cremosidad ni sabor. Además de estar certificada sin OGM y libre de gluten, se ha convertido en una favorita en las cocinas que apuestan por productos más naturales. Es ideal para sándwiches, ensaladas o como base para aderezos caseros.

Pasta de garbanzos rotini Banza

Disponible en un paquete familiar de 3 libras, esta pasta sin gluten aporta 20 gramos de proteína por porción y una buena cantidad de fibra. Su versatilidad permite prepararla con salsas tradicionales, en ensaladas o incluso en recetas de macarrones con queso. Con un precio de $9.49, también cuenta con certificación CleanScan, libre de glifosato y más de 400 pesticidas, lo que suma confianza a su compra.

Batidos de proteína Premier Protein Cookie Dough

El nuevo sabor de masa de galletas se une a la familia de batidos con 30 gramos de proteína, solo 1 gramo de azúcar y 25 vitaminas y minerales. Disponible junto con otros sabores clásicos, todos cuentan con un descuento de $6 hasta el 24 de agosto en tienda y en línea. Una bebida conveniente para quienes buscan energía con buen sabor y beneficios nutricionales.

Crujiente de chile Momofuku

Este condimento regresa a Costco en una presentación XL de 16 onzas, tres veces más grande que la original. Con su mezcla de ajo, chalotes y chiles, se ha convertido en un favorito para dar un toque crujiente y picante a todo tipo de comidas, desde huevos hasta fideos. Está disponible en regiones seleccionadas y por tiempo limitado, lo que lo convierte en un imperdible para los amantes del picante.

Sudaderas y joggers Nike

En ropa, los conjuntos de sudadera y jogger para hombre de Nike destacan por su comodidad y precio competitivo. Disponibles en tres colores y a solo $33.99 cada pieza, son una opción atractiva para renovar el guardarropa deportivo. Su calidad reconocida y el ahorro frente a otras tiendas los convierten en una de las compras más buscadas de la temporada.

