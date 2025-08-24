¡Fácil y rápido! 3 almuerzos proteicos y antiinflamatorios listos en 15 minutos

Con recetas sencillas y deliciosas puedes incorporar alimentos nutritivos, ricos en proteínas que ofrecen sensación de saciedad para mantener la energía sin efectos inflamatorios. Se trata de recetas sencillas de preparar para lunches deliciosos y prácticos.

Ensalada caprese de garbanzos: un plato nutritivo y delicioso

Los garbanzos aumentar el nivel de proteínas y fibras de las ensaladas. Crédito: Shutterstock

Combinar ingredientes de alto valor nutricional combinando garbanzos ricos en proteínas y fibra, queso mozzarella, pepinos, tomates, albahaca y aderezo balsámico.

La receta original de Eatingwell recomienda usar queso mozzarella perlada, burrata o una bola de mozzarella cortada en dados y para incrementar un toque extra de crocancia, puedes tostar la mitad de los garbanzos antes de añadirlos.

Ingredientes

3 cucharadas de vinagre balsámico

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 cucharaditas de mostaza de Dijon

1 diente de ajo pequeño , rallado (aproximadamente ½ cucharadita )

¼ cucharadita de sal

¼ cucharadita de pimienta molida

2 latas (15 onzas) de garbanzos sin sal agregada, enjuagados

1 pinta de tomates cherry , cortados por la mitad

2 pepinos persas medianos , cortados en rodajas finas ( 1¼ tazas )

1 taza de bolitas pequeñas de mozzarella fresca

¼ de taza de albahaca fresca cortada finamente

Modo de preparación:

Preparar esta ensalada es muy sencillo, solo hay que asegurarse de tener todos los ingredientes a la mano, cortar los vegetales y preparar el aderezo por separado.

1.- En un recipiente agregue 3 cucharadas de vinagre balsámico, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 2 cucharaditas de mostaza de Dijon, 1 diente de ajo pequeño, rallado (aproximadamente ½ cucharadita ),¼ cucharadita de sal, ¼ cucharadita de pimienta molida, cucharadita de sal y ¼ de cucharadita de pimienta. Mezcle bien y reserve.

2.- En una ensaladera agregar los garbanzos enjuagados, tomates cortados por la mitad, pepinos en rodajas, una taza de mozzarella y ¼ de taza de albahaca.

3.- Mezcla bien y agrega el aderezo, asegurándose que queden todos cubiertos.

4.- Sirva y disfrute

Receta sándwich de ensalada de atún con aguacate

Crédito: Shutterstock

Los sándwiches son una opción fácil para almorzar o tomar un bocadillo nutritivo, que puede aumentar los niveles de proteína con el relleno que escojamos. Esta receta con ensalada de atún cremosa con mezcla de atún enlatado con mayonesa y yogur griego y varios vegetales.

El ingrediente de esta receta es el atún enlatado, una fuente de proteína económica que ayuda a la sensación de saciedad y a controlar el azúcar en la sangre.

Mientras que los aguacates son fuente de grasas saludables para el corazón que ayudan a controlar el colesterol y el azúcar, que al combinarlos con pan integral, ricos en fibra y vitaminas del complejo B lo convierte en una comida nutritiva.

Ingredientes

1 lata de atún sin sal agregada, escurrido y desmenuzado

¼ de taza de yogur

3 cucharadas de apio finamente picado

2 cucharadas de mayonesa

2 cucharadas de pepinillos en vinagre picados

2 cucharadas de cebolla roja picada

1 cucharada de perejil fresco picado

2 cucharaditas de mostaza de Dijon

2 cucharaditas de jugo de limón

¼ cucharadita de pimiento rojo triturado

⅛ cucharadita de sal

4 rebanadas de pan integral tostado

½ aguacate mediano cortado en rodajas finas

2 hojas grandes de lechuga

4 rodajas grandes de tomate

Modo de preparación:

1.- En un tazón pequeño, agregue el atún desmenuzado con ¼ de taza de yogur, 2 cucharadas de mayonesa, 3 cucharadas de apio picado, los pepinillos y la cebolla, 1 cucharada de perejil, 2 cucharaditas de mostaza, un chorrito de jugo de limón, ¼ de cucharadita de pimiento rojo triturado y ⅛ de cucharadita de sal.

2.- Coloque las rebanadas de pan a tostar

3.- Tome una rebanada de pan tostado y distribuya la mezcla de atún de manera uniforme sobre ella.

4.- Incorpore las rebanadas de aguacate, la lechuga y las rodajas de tomate encima de la ensalada de atún.

5.- Cubra con una segunda rebanada de pan tostado.

6.- Corte el sándwich por la mitad y disfrute.

Ensalada de espinacas con quinoa

fáciles de preparar y rica en proteína. Crédito: Shutterstock

Esta receta es ideal para llevar al trabajo, sirve para dos porciones de salada y para preservar la frescura de la preparación es importante guardar el aderezo en un recipiente aparte. Solo debes incorporarlo justo antes de servir, agitarlo y esta listo para disfrutar.

Ingredientes

3 tazas de espinacas frescas

1 taza de quinua cocida

⅔ taza de pechuga de pollo cocida y picada

½ taza de arándanos frescos o fresas frescas en rodajas

½ onza de queso feta desmenuzado

2 cucharadas de almendras fileteadas y tostadas

Para el aderezo

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de vinagre de vino blanco

¼ cucharadita de mostaza de Dijon

½ cucharadita de miel

½ cucharadita de sal kosher

Modo de preparación

1.- En dos recipientes herméticos, coloque la base de la ensalada con las espinacas, quinoa y pollo.

2.- Agregue el resto de los ingredientes como los frutos rojos, el queso y las almendras.

3.- Reserve en el refrigerados hasta el momento de comerlos.

4.- En un tazón pequeño agregue el aceite, el vinagre, la mostaza, la miel y la sal, y mezcle bien.

5.-Separe el aderezo en dos recipientes, y al momento de comer solo debes agregarlo a la ensalada.

