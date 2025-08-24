¡Fácil y rápido! 3 almuerzos proteicos y antiinflamatorios listos en 15 minutos
Aumenta el consumo de proteína con tres recetas para almuerzos fáciles de preparar y nutritivos
Con recetas sencillas y deliciosas puedes incorporar alimentos nutritivos, ricos en proteínas que ofrecen sensación de saciedad para mantener la energía sin efectos inflamatorios. Se trata de recetas sencillas de preparar para lunches deliciosos y prácticos.
Ensalada caprese de garbanzos: un plato nutritivo y delicioso
Combinar ingredientes de alto valor nutricional combinando garbanzos ricos en proteínas y fibra, queso mozzarella, pepinos, tomates, albahaca y aderezo balsámico.
La receta original de Eatingwell recomienda usar queso mozzarella perlada, burrata o una bola de mozzarella cortada en dados y para incrementar un toque extra de crocancia, puedes tostar la mitad de los garbanzos antes de añadirlos.
Ingredientes
- 3 cucharadas de vinagre balsámico
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 2 cucharaditas de mostaza de Dijon
- 1 diente de ajo pequeño , rallado (aproximadamente ½ cucharadita )
- ¼ cucharadita de sal
- ¼ cucharadita de pimienta molida
- 2 latas (15 onzas) de garbanzos sin sal agregada, enjuagados
- 1 pinta de tomates cherry , cortados por la mitad
- 2 pepinos persas medianos , cortados en rodajas finas ( 1¼ tazas )
- 1 taza de bolitas pequeñas de mozzarella fresca
- ¼ de taza de albahaca fresca cortada finamente
Modo de preparación:
Preparar esta ensalada es muy sencillo, solo hay que asegurarse de tener todos los ingredientes a la mano, cortar los vegetales y preparar el aderezo por separado.
1.- En un recipiente agregue 3 cucharadas de vinagre balsámico, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 2 cucharaditas de mostaza de Dijon, 1 diente de ajo pequeño, rallado (aproximadamente ½ cucharadita ),¼ cucharadita de sal, ¼ cucharadita de pimienta molida, cucharadita de sal y ¼ de cucharadita de pimienta. Mezcle bien y reserve.
2.- En una ensaladera agregar los garbanzos enjuagados, tomates cortados por la mitad, pepinos en rodajas, una taza de mozzarella y ¼ de taza de albahaca.
3.- Mezcla bien y agrega el aderezo, asegurándose que queden todos cubiertos.
4.- Sirva y disfrute
Receta sándwich de ensalada de atún con aguacate
Los sándwiches son una opción fácil para almorzar o tomar un bocadillo nutritivo, que puede aumentar los niveles de proteína con el relleno que escojamos. Esta receta con ensalada de atún cremosa con mezcla de atún enlatado con mayonesa y yogur griego y varios vegetales.
El ingrediente de esta receta es el atún enlatado, una fuente de proteína económica que ayuda a la sensación de saciedad y a controlar el azúcar en la sangre.
Mientras que los aguacates son fuente de grasas saludables para el corazón que ayudan a controlar el colesterol y el azúcar, que al combinarlos con pan integral, ricos en fibra y vitaminas del complejo B lo convierte en una comida nutritiva.
Ingredientes
- 1 lata de atún sin sal agregada, escurrido y desmenuzado
- ¼ de taza de yogur
- 3 cucharadas de apio finamente picado
- 2 cucharadas de mayonesa
- 2 cucharadas de pepinillos en vinagre picados
- 2 cucharadas de cebolla roja picada
- 1 cucharada de perejil fresco picado
- 2 cucharaditas de mostaza de Dijon
- 2 cucharaditas de jugo de limón
- ¼ cucharadita de pimiento rojo triturado
- ⅛ cucharadita de sal
- 4 rebanadas de pan integral tostado
- ½ aguacate mediano cortado en rodajas finas
- 2 hojas grandes de lechuga
- 4 rodajas grandes de tomate
Modo de preparación:
1.- En un tazón pequeño, agregue el atún desmenuzado con ¼ de taza de yogur, 2 cucharadas de mayonesa, 3 cucharadas de apio picado, los pepinillos y la cebolla, 1 cucharada de perejil, 2 cucharaditas de mostaza, un chorrito de jugo de limón, ¼ de cucharadita de pimiento rojo triturado y ⅛ de cucharadita de sal.
2.- Coloque las rebanadas de pan a tostar
3.- Tome una rebanada de pan tostado y distribuya la mezcla de atún de manera uniforme sobre ella.
4.- Incorpore las rebanadas de aguacate, la lechuga y las rodajas de tomate encima de la ensalada de atún.
5.- Cubra con una segunda rebanada de pan tostado.
6.- Corte el sándwich por la mitad y disfrute.
Ensalada de espinacas con quinoa
Esta receta es ideal para llevar al trabajo, sirve para dos porciones de salada y para preservar la frescura de la preparación es importante guardar el aderezo en un recipiente aparte. Solo debes incorporarlo justo antes de servir, agitarlo y esta listo para disfrutar.
Ingredientes
- 3 tazas de espinacas frescas
- 1 taza de quinua cocida
- ⅔ taza de pechuga de pollo cocida y picada
- ½ taza de arándanos frescos o fresas frescas en rodajas
- ½ onza de queso feta desmenuzado
- 2 cucharadas de almendras fileteadas y tostadas
Para el aderezo
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharada de vinagre de vino blanco
- ¼ cucharadita de mostaza de Dijon
- ½ cucharadita de miel
- ½ cucharadita de sal kosher
Modo de preparación
1.- En dos recipientes herméticos, coloque la base de la ensalada con las espinacas, quinoa y pollo.
2.- Agregue el resto de los ingredientes como los frutos rojos, el queso y las almendras.
3.- Reserve en el refrigerados hasta el momento de comerlos.
4.- En un tazón pequeño agregue el aceite, el vinagre, la mostaza, la miel y la sal, y mezcle bien.
5.-Separe el aderezo en dos recipientes, y al momento de comer solo debes agregarlo a la ensalada.
