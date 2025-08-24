Femenil del FC Barcelona termina gira en México con victoria ante América

El FC Barcelona femenil que juega en la Liga F de España venció este domingo por 1-2 al América de la liga femenina del fútbol mexicano, último partido amistoso de las blaugranas en su tercera gira consecutiva en México.

Claudia Pina y Salma Paralluelo marcaron por el FC Barcelona, que finalizaron su viaje de pretemporada en el país latinoamericano de forma invicta.

Su primer duelo, el viernes pasado, ante una selección de figuras mexicanas, ganaron en una serie de penaltis, luego de un empate 2-2 en el tiempo regular.

Las Águilas trataron de sorprender al Barça en el inicio del primer tiempo. La española Bruna Vilamala comandó los ataques de las mexicanas, pero la guardameta Cata Coll atajó uno de sus disparos, al minuto 7, y al 10 mandó un disparo al poste derecho de la arquera catalana.

Tras ello, las blaugranas tomaron el control del partido. Luego de fallas de Aitana Bonmatí, al 25, y de Claudia Pina, al 33, la misma Pina, con un tiro cerca de la medialuna, convirtió el 0-1 al 40.

Las catalanas hicieron varios cambios al empezar la segunda parte, entre ellas las salidas de sus figuras Bonmatí y Putellas, en busca de aumentar su ventaja.

Al 50, la portuguesa Francisca Nazareth disparó al travesaño y al 51, Patri Guijarro le pegó a puerta en donde la portera Itzel Velasco rechazó.

La insistencia de las españolas se transformó en otro gol al 71, cuando Vicky López le mandó un pase filtrado a Paralluelo, quien remató pegado al poste izquierdo de Velazco, para convertir el 0-2.

En la parte final del encuentro, el América adelantó líneas y descontó al 79, cuando la española Irene Guerrero, por izquierda, cruzó un servicio al segundo poste en donde Camberos concretó el 1-2.

Este mismo domingo, el Barcelona volverá a España, en donde concluirá su pretemporada de cara a su debut en la Liga F el 30 de agosto ante el Alhama CF El Pozo.

