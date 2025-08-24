Hijo de Norman Reedus fue arrestado por supuestamente agredir a una mujer

Mingus Reedus, hijo del actor Norman Reedus (Daryl Dixon en ‘The Walking Dead’) y de la supermodelo danesa Helena Christensen, fue arrestado en Manhattan por cargos de agresión y violencia doméstica, según informó el New York Post.

La detención de Mingus se produjo luego de que la policía atendiera la llamada de una mujer de 33 años que habría ingerido pastillas y que amenazaba con quitarse la vida.

De acuerdo con fuentes policiales, el hijo de Norman, de 25 años, supuestamente golpeó a la víctima en una pierna, causándole enrojecimiento, y después la estranguló y la tiró al suelo.

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó que el joven fue acusado formalmente de obstrucción criminal de la respiración y agresión en tercer grado. TMZ agregó que, tras pasar unas horas en la comisaría, logró salir en libertad.

Norman Reedus y Helena Christensen tuvieron una relación entre 1998 y 2003, fruto de la cual nació Mingus, en 1999. Para quienes no lo ubiquen, Mingus no es un completo desconocido en el mundo del espectáculo. Desde 2017 ha estado construyendo una carrera como modelo, firmando con la agencia Society Management y debutando con Calvin Klein. También ha desfilado para marcas como Tommy Hilfiger y Versace, además de haber participado en campañas junto a su madre, incluyendo anuncios de Victoria’s Secret y colecciones de Marcell Von Berlin.

Helena Christensen, de 56 años, había hablado hace poco sobre lo especial que había sido colaborar con su hijo, resaltando su sentido del humor en el set y la pasión que tiene por la música y el cine.

Además de Mingus, Norman tiene una hija, Nova, de 6 años, con su pareja desde hace un tiempo, la actriz Diane Kruger.

