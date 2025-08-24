Manchester United empata con Fulham y suma solo un punto en el inicio de la Premier League

El Manchester United no logra levantar cabeza en este arranque de la Premier League. Este domingo, los dirigidos por Ruben Amorim empataron 1-1 en su visita al Craven Cottage frente al Fulham, resultado que los deja con apenas un punto de seis posibles en las dos primeras jornadas.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Los de Manchester tuvieron la oportunidad de adelantarse en el primer tiempo, pero Bruno Fernandes falló un penalti en el minuto 39 tras una falta revisada por el VAR sobre Mason Mount. Su disparo terminó por encima del travesaño, desperdiciando una ocasión clara para abrir el marcador.

En la segunda mitad, el United encontró la ventaja al 58’, cuando el joven Leny Yoro marcó de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Bryan Mbeumo. El tanto fue validado tras revisión del VAR pese a un posible contacto sobre Calvin Bassey.

Sin embargo, la reacción del Fulham no tardó. Los cambios de Marco Silva fueron determinantes y, apenas dos minutos después de su ingreso, Emile Smith Rowe apareció desde segunda línea para empatar el encuentro 1-1 tras un centro de Alex Iwobi.

El United intentó buscar el triunfo en los minutos finales, pero la defensa local se mostró sólida y solo permitió una ocasión clara: un cabezazo de Harry Maguire que fue contenido sin problemas.

Con este resultado, el Fulham suma su segundo empate consecutivo, mientras que el Manchester United sigue sin ganar y aumenta la presión en torno al nuevo proyecto de Amorim.

Sigue leyendo:

–Salvaje: Richarlison inaugura Premier League con golazo digno de Puskás [Video]

–La gran brecha financiera entre la Premier League y LaLiga de España

–Liverpool estrena la temporada 2025-2026 de la Premier League con triunfo apretado y homenaje a Diogo Jota