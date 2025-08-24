Un muerto, otro en estado crítico y una niña con disparo en la cara en tiroteo masivo en El Bronx

Un sujeto fue baleado, otro se está aferrando a la vida y tres personas resultaron heridos en un tiroteo masivo que tuvo lugar el sábado en la noche en las cercanías de un parque de El Bronx, durante un partido de baloncesto, informaron las autoridades.

Los funcionarios atendieron una llamada sobre numerosos disparos cerca de las 7:27 de la noche cerca del Parque Haffen, en la intersección de las avenidas Wickham y Burke en Baychester, donde un hombre de 32 años recibió un impacto mortal de bala en el pecho y otro hombre de 31 en la espalda, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los paramédicos llevó a los dos sujetos al Centro Médico Jacobi, donde el hombre de 32 años murió a causa de sus heridas y el de 31 se encontraba en estado crítico.

Asimismo, una menor de 17 años recibió un disparo en la cara y una mujer de 29 años fue impactada en la espalda. Las dos fueron trasladadas al Centro Médico Jacobi por medios privados.

Otra víctima, un hombre de 42 años, sufrió una herida por raspadura en el brazo derecho y estaba estable luego de ser llevado por sus propios medios al Centro Médico Montefiore.

Cuatro personas fueron arrestadas por su vinculación con el tiroteo, de acuerdo con el NYPD. Los cargos estaban pendientes el sábado en la noche, informó Daily News.

Además, se recuperaron varias armas de fuego en la escena, dijeron los funcionarios.

Apenas unas pocas horas antes del tiroteo masivo cerca de Haffen Park, a casi dos millas de distancia, un hombre de 24 años fue impactado por múltiples disparos de bala en el pecho frente a la estación de metro de Gun Hill Road alrededor de las 5:27 de la tarde.

Los paramédicos llevaron a la víctima al Centro Médico Jacobi, donde estaba en estado crítico.

Hasta este momento no se han hecho detenciones por este tiroteo.

La violencia armada se produce justo un día después de que cuatro menores de edad entre los 13 y los 15 años resultarán heridos en un tiroteo en El Bronx, en la avenida Tratman, entre la avenida St. Peters y la calle Overing, a una cuadra del parque infantil Pearly Gates en Westchester Square, aproximadamente a las 4:00 de la tarde del viernes.

Un joven de 13 años y una adolescente de 14 fueron baleados en la pierna izquierda, un menor de 14 sufrió un roce en el pie y otro de 15 años sufrió roces en las dos piernas, dijo la policía.

El personal de emergencias médicas trasladó a las cuatro víctimas impactadas por disparos al Centro Médico Jacobi en condición estable.

“Hubo al menos cinco disparos”, explicó Víctor Carrión, de 61 años, quien presenció la escena. “La gente huía. Vi a la niña en el suelo. Estaba llorando. Le habían disparado en la pierna izquierda y sangraba profusamente. Los otros niños que recibieron disparos corrieron por la calle”.

Por este caso, no se han producido capturas, expresó el NYPD. Se busca a dos pistoleros que, al igual que las víctimas, también son menores de edad, dijo una fuente policial.

