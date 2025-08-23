Lluvia de balas en Nueva York: hombre muere afuera de su casa; heridos 4 adolescentes en la calle y mujer al bajar de bus

Una racha de tiroteos en las últimas horas alrededor de Nueva York dejaron a un hombre muerto y heridos a una mujer al bajar de un bus MTA y cuatro adolescentes en un plaza.

La violencia comenzó alrededor de las 4 p.m. en Overing Street en Westchester Square (El Bronx), donde una adolescente y tres varones fueron baleados por un sólo hombre durante una caótica pelea a plena luz del día, informó la Policía de Nueva York.

El tiroteo se desató después de que una disputa entre un grupo numeroso de jóvenes se tornara violenta repentinamente y un pistolero solitario se acercara. Un varón de 13 años recibió un disparo en la pierna izquierda, y una joven de 14 también fue alcanzada en el mismo punto. Las otras víctimas tienen 14 y 15 años. Los cuatro fueron trasladados de urgencia al Hospital Jacobi en condición estable.

El pistolero huyó a pie, dejando a los adolescentes heridos mientras los transeúntes llamaban al 911. Los detectives están investigando el área en busca de testigos y revisando las imágenes de vigilancia con la esperanza de identificar al pistolero. No está claro el motivo de la trifulca, acotó New York Post.

Luego, cerca de las 7 p.m., una mujer de 62 años resultó herida por una bala perdida al descender de un autobús de la MTA en Brooklyn. La víctima salía del vehículo frente a una frutería en la avenida Utica, en East Flatbush cuando recibió el impacto en el tobillo derecho. Se desconoce el origen de la bala ni quién podría haber sido el objetivo, indicó ABC News.

Previamente, poco antes de las 6 p.m., James Gaines (46) recibió un disparo fatal en el mientras se relajaba frente al edificio de apartamentos donde vivía en El Bronx (NYC), informó la policía.

Al responder a una llamada al 911, NYPD lo encontró herido frente a un edificio en la avenida Washington cerca de la calle E. 164th, en South Bronx. Los paramédicos lo trasladaron en estado crítico al Hospital Lincoln, donde falleció. El pistolero huyó a pie. “Fueron como cuatro disparos”, dijo al Daily News un testigo de 48 años, que prefirió no revelar su nombre.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos sobre estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En toda la ciudad se registraron 530 personas heridas por disparos este año hasta el 10 de agosto, un mínimo histórico y una disminución del 22% con respecto a las 678 víctimas en la misma fecha de 2024. NYC registró un mínimo histórico de 188 homicidios este año hasta esa fecha, en comparación con 246 en a ese momento el año pasado, una caída de 24%. Sin embargo, la violencia armada sigue siendo constante en Nueva York y área vecinas.

Algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios residenciales y de oficinas, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Hace dos semanas Ralph Herrera (33) murió baleado en la cabeza afuera de su trabajo en El Bronx (NYC), dejando cuatro niños huérfanos. La semana pasada Jason Fernández, adolescente de 19 años, murió apuñalado en una calle en Queens (NYC). Previamente un joven de 23 años que jugó beisbol en República Dominicana antes de emigrar a Nueva York, murió baleado en Brooklyn, una tragedia que su familia atribuye a que empezó a juntarse con “malos amigos”.