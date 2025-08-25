Amanda Bynes presume labios más voluminosos tras nuevo retoque estético

Amanda Bynes, la exestrella infantil de Nickelodeon que marcó a toda una generación gracias a su humor excéntrico y carisma en pantalla, volvió a dar de qué hablar en redes sociales debido a un nuevo procedimiento estético que dejó a sus seguidores con la mirada fija en sus labios.

La actriz, de 39 años, compartió un breve clip en sus historias de Instagram mientras conducía su auto. En el video, sus labios se ven notablemente más voluminosos, detalle que no pasó desapercibido para nadie. De hecho, ella misma se encargó de confirmar lo obvio al escribir: “Inyecciones en los labios por @body.byem”, refiriéndose a la cuenta del especialista en labios y pestañas con sede en Los Ángeles.

En la grabación, Amanda luce un top blanco con cuello halter y deja ver su tatuaje en el rostro, mientras su expresión, ligeramente hinchada por el procedimiento recién hecho, mostraba la satisfacción de alguien que se siente a gusto con el resultado.

El propio estudio que realizó las inyecciones compartió el clip, aclarando que la actriz había salido “directo de la aguja”.

Cabe mencionar que los cambios en la apariencia de Amanda Bynes no son novedad. Desde que recuperó su libertad tras el fin de su tutela en 2022, la intérprete ha experimentado distintas transformaciones: desde alteraciones en su peso, hasta variaciones en el color de su cabello.

En marzo pasado, por ejemplo, confesó haber aumentado más de 20 libras (nueve kilos) durante un periodo de depresión, aunque aseguró que ya se encontraba trabajando en recuperar su bienestar físico y emocional.

Además de sus retoques más recientes, Amanda no ha ocultado su inclinación por la cirugía estética. En 2023 reveló que se sometió a una blefaroplastia, un procedimiento en los párpados que, según contó, le devolvió seguridad y confianza en sí misma.

“Fue una de las mejores cosas que pude haber hecho por mi confianza en mí misma”, declaró en ese entonces a través de un video en Instagram.

