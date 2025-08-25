¿Cómo hace Marjorie de Sousa para cuidar su cabello rubio? 

Una característica de Marjorie de Sousa es su cabello rubio, con el que ha interpretado exitosos papeles en telenovelas, siendo una famosa villana dentro del entretenimiento hispano.

En un reciente video que subió a su cuenta de Facebook, la actriz venezolana dijo cómo hace para cuidar su melena: “Cuando de color rubio se trata, me preguntan cada cuando me pinto el cabello y la verdad es que trato de no hacerlo tan seguido, tenía más de 5 meses que no me las hacía, siempre busco lo más natural y lo que hidrate mi cabello antes de hacerle luces, solo mátenla mi raíz con un shampoo de color y mucha hidratación eso si muy seguido”.

Además de esto, afirmó: “Me tocó de visita en México ir con mi querido Ale y la verdad es que amo como deja mi cabello, tenía un evento importante, así que me deje consentir”.

La actriz no dudó en recomendar a este colorista por su trabajo, ya que ha ayudado a recuperar la cabellera de muchas personas que conoce, demostrando la confianza que tiene en su talento.

Algunos usuarios reaccionaron a esta publicación de la artista, a quien le dejaron mensajes como: “Te han dejado un color precioso, yo también soy muy rubia pero mi peluquera me lo pinta cada dos meses porque se estropea mucho el cabello, pero me encanta como lo llevas Marjorie De Sousa, gracias por todos los consejos que das, que alegría me has dado”, “Es una mujer hermosa todo le cae bien, espectacular”.

Otros le han dicho: “Quedaste hermosa más de lo que ya eres bendiciones”.

En sus redes sociales, la artista se acostumbra a compartir detalles de su vida, incluyendo los proyectos que asume o los momentos especiales que tiene en su día a día.

