Dayanara Torres: la bienvenida que le dieron en Hoy Día

La puertorriqueña Dayanara Torres llegó este lunes al programa Hoy Día para estar al menos por una semana como conductora invitada del show matutino de la cadena Telemundo.

Su participación fue muy halagada, debido al carisma que tiene la también actriz.

En una publicación que hizo en su cuenta en Instagram, la Miss Universo 1993 habló de cómo se sintió en el programa de televisión.

“¡Qué emoción! ¡Qué bien lo pasé hoy en Hoy Día por Telemundo. Gracias a todos mis compañeros Clovis Nienow, Pancho Uresti, mi Carlos Calderón y mi bella Chiky Bombom por hacerme sentir tan a gusto”, escribió.

En la publicación, añadió: “A toda la producción y equipo, en el piso, todos los productores de segmentos, asistentes, camarógrafos, sonido, vestuario, pelo & maquillaje! ¡Realmente me sentí rodeada de amor! Nos vemos mañana. LQM”.

Clovis Nienow le contestó a la famosa con un corto mensaje, en el que dejó ver lo satisfecho que estuvo por compartir con ella en el show: “Felices de que nos acompañes esta semana”.

¿Cómo fue la bienvenida de Dayanara Torres a Hoy Día?

Chiky Bombom se encargó de anunciar la llegada de la boricua, describiendo varias de las cosas que ha hecho en su carrera artística. “Con nosotros, nuestra reina, modelo, actriz, Miss Universe, Dayanara Torres”, afirmó.

Luego de esto, la boricua habló de cómo decidió llevar un vestido blanco porque asegura que es su color de la suerte. “Decidí elegir blanquito para empezar con pie derecho”, comentó.

Los televidentes se mostraron muy contentos con la llegada de Dayanara Torres al programa y por eso le dejaron mensajes como: “Llegó el sabor, la dulzura, el profesionalismo”, “Gran invitada”, “Qué orgullo de verte con esa entrada triunfal, como la gran diva y reina que eres mi Dayanara Torres. Pelos de punta, mi niña querida”, “Siempre hermosa”.

Sigue leyendo:

· Dayanara Torres será conductora invitada en Hoy Día

· Chikybombom expone su nula amistad con Clovis Nienow y su buena vibra con Luca Onestini

· Chiky Bombom y Caramelo, la dupla que hizo vibrar a República Dominicana este fin de semana