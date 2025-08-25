EE.UU. intercepta aviones rusos frente a Alaska por tercera vez en una semana

Cazas del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) interceptaron una aeronave rusa en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Alaska por tercera vez en una semana, según informó el comando en un comunicado emitido el domingo.

Para esta operación, el NORAD desplegó un avión de comando y control E-3 Sentry, dos cazas F-16 y dos aviones cisterna KC-135 Stratotankers. El objetivo era “interceptar e identificar visualmente” un avión de vigilancia y reconocimiento ruso Il-20 que operaba en la ADIZ de Alaska, informó ABC News.

De acuerdo con el NORAD en un comunicado, la aeronave rusa “permaneció en el espacio aéreo internacional y no ingresó al espacio aéreo estadounidense ni canadiense”. La agencia destacó que “esta actividad rusa en la ZIDA de Alaska ocurre con regularidad y no se considera una amenaza”.

¿Qué es la Zona de Identificación de Defensa Aérea?

Una ADIZ es una franja de espacio aéreo internacional que comienza justo donde termina el espacio aéreo soberano de un país. Su función es permitir la identificación rápida de cualquier aeronave para garantizar la seguridad nacional.

Del mismo modo, el NORAD utiliza una “red de defensa en capas de satélites, radares terrestres y aéreos y aviones de combate para detectar y rastrear aeronaves e informar sobre las acciones apropiadas”.

Esta interceptación del domingo se suma a otras dos ocurridas durante la última semana. En ambas ocasiones, el 20 y 21 de agosto, cazas estadounidenses F-16 fueron enviados para interceptar aviones rusos Il-20 que operaban en la misma área.

A pesar de la frecuencia de estas actividades, el NORAD mantiene su estado de preparación. El comando subrayó que “sigue preparado para emplear diversas opciones de respuesta en defensa de América del Norte”.

