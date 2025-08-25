Muere el comediante Reggie Carroll durante tiroteo en Mississippi

La comunidad artística y del stand-up se encuentra de luto tras darse a conocer que el comediante Reggie Carroll falleció hace unos días durante un tiroteo en Southaven, Mississippi. Tenía 52 años.

De acuerdo con medios como New York Post y Page Six, la policía de Southaven respondió a un reporte de disparos el miércoles pasado en Burton Lane. Cuando las autoridades llegaron, encontraron a Carroll con heridas de bala. Oficiales y personal médico intentaron salvarle la vida, pero Carroll murió a causa de la gravedad de las lesiones. Un sospechoso fue detenido y acusado de asesinato, según un comunicado de prensa del departamento de policía.

Por el momento, los detalles sobre las circunstancias del tiroteo siguen sin estar claros. El Departamento de Policía de Southaven y los representantes de Carroll no han profundizado en el caso.

“Debido a que se trata de una investigación activa, la información disponible para divulgar es limitada“, declaró la policía este fin de semana a varios medios locales. “Acompañamos en el sentimiento de tristeza a la familia del Sr. Carroll“, agregaron.

Comedian Reggie Carroll shot dead at 52 in Mississippi, suspect in custody https://t.co/oJbXBDjGx1 pic.twitter.com/xQ67C29NqA — New York Post (@nypost) August 25, 2025

Reggie Carroll era conocido sobre el escenario por sus rutinas de ironía cotidiana y picardía callejera. Realizó varias giras por todo Estados Unidos.

El Mobtown Comedy Club, lugar que lo vio crecer y presentarse en más de una ocasión, le dedicó un homenaje en redes sociales este sábado para despedirlo.

“Descansa en paz, Reggie. Gracias por ser uno de los grandes que nos apoyaron desde el principio. La familia Mobtown y la comunidad cómica de Baltimore están profundamente consternados por la pérdida de uno de los grandes talentos de nuestra ciudad. Enviamos nuestras oraciones a la familia de Reggie”.

Sigue leyendo: