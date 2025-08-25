Hombre de Brooklyn descubre que su casa fue subastada por deuda de agua que desconocía

Lo que parecía una noche común para una familia de Brooklyn se convirtió en una pesadilla. Filmore Brown, un residente que pasó 2 décadas trabajando 7 días a la semana para pagar la hipoteca de su hogar, descubrió de manera sorpresiva que su casa había sido vendida por las autoridades sin que él lo supiera. La razón: una deuda de agua de $5,000 dólares que asegura nunca conoció.

El insólito caso, reportado por ABC7 el pasado 14 de agosto, refleja un problema creciente en la ciudad de Nueva York, donde miles de familias enfrentan procesos similares que ponen en riesgo sus viviendas.

Una noche que cambió su vida

La familia Brown fue despertada por el sonido de herramientas eléctricas en la puerta principal. Al revisar las cámaras de seguridad, notaron a varias personas intentando entrar. Pensaron que se trataba de un robo, pero pronto descubrieron que esos individuos actuaban bajo amparo legal: su casa había sido subastada debido a una deuda acumulada con el Departamento de Finanzas de Nueva York.

“Era mi único sueño. No puedo comer, no puedo beber y no puedo dormir”, declaró Brown, visiblemente afectado tras conocer que su propiedad, valorada en $800,000, había sido transferida a inversionistas sin que él estuviera al tanto.

Una deuda mínima frente a toda una vida de esfuerzo

Brown compró su hogar en 1996 y terminó de pagar la hipoteca en 2019, tras 20 años de esfuerzo. Nunca imaginó que un adeudo de agua relativamente pequeño pudiera arrebatarle lo que le costó toda una vida construir.

El propietario insiste en que jamás fue notificado directamente. Vive en el último piso de un inmueble dividido en 3 unidades, lo que hace posible que los avisos enviados por la ciudad se hayan entregado a los inquilinos de los otros pisos.

“Si alguien me hubiera dicho que debía $5,000, lo habría pagado de inmediato. Es injusto que mi familia viva esta situación”, aseguró.

De acuerdo con la investigación de ABC7, la ley estatal permite que, cuando un propietario acumula deudas de agua o impuestos, la ciudad transfiera la cobranza a un fideicomiso o grupo de inversionistas. Si el pago no se liquida, estos inversionistas tienen derecho a embargar la propiedad y subastarla para recuperar el dinero, con intereses incluidos.

El Departamento de Finanzas de Nueva York asegura que su intención no es que los ciudadanos pierdan sus hogares, sino garantizar que se cubran los adeudos. Desde 2024, la ciudad implementó medidas para otorgar más tiempo y recursos a los deudores. Sin embargo, expertos legales consideran que esas acciones no han sido suficientes.

Una crisis que golpea a comunidades vulnerables

Según datos oficiales, en 2025 más de 6,800 familias de Nueva York enfrentan procesos similares al de Brown. La mayoría pertenecen a comunidades de color y residen en vecindarios de bajos recursos, lo que ha despertado denuncias de inequidad y discriminación estructural.

Alice Nicholson, una de las abogadas que representa a Brown, señaló que el sistema es especialmente duro con adultos mayores y trabajadores que desconocen los intrincados procesos burocráticos: “No es justo que alguien pierda la casa que tardó décadas en pagar por una deuda mínima y mal notificada. Necesitamos una reforma real”, afirmó.

Indignación y reclamos políticos

La noticia del desalojo movilizó a vecinos, activistas y líderes políticos que se congregaron frente al hogar de Brown en Brooklyn. Miembros del consejo municipal exigieron una audiencia pública y la creación de nuevas leyes que protejan a los propietarios de perder sus viviendas por facturas pendientes de servicios básicos.

Durante la reunión, los manifestantes describieron la situación con expresiones como “algo está mal”, “es una profunda injusticia” y “estamos en el centro de una crisis”. El reclamo principal es que el gobierno establezca mecanismos más claros y justos para el manejo de las deudas relacionadas con servicios públicos, de manera que los propietarios tengan oportunidades reales de saldar sus cuentas antes de perder sus casas.

Actualmente, las abogadas de Brown buscan convencer a un juez de pausar el proceso para que el propietario pueda exponer su versión y defender su derecho a conservar su vivienda. Su objetivo es demostrar que nunca recibió las notificaciones oficiales y que, de haber estado al tanto, habría cubierto la deuda de inmediato.

Mientras espera la resolución judicial, Brown mantiene la esperanza de recuperar lo que tanto le costó: “Tengo esperanzas. Si no las tuviera, no estaría aquí hoy”, afirmó.

