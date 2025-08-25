Ladrón de autos en Queens dejó a mujer de 87 años con lesiones cerebrales en medio de un robo

Un supuesto ladrón de vehículos en serie cuya violenta ola de crímenes en Queens condujo al tiroteo con fuego amigo de un oficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue encarcelado sin derecho a fianza el domingo, mientras surgían nuevos detalles de su delito.

Identificado como Kevin Dubuisson, de 28 años, está siendo acusado de dejar a una mujer de 87 años con lesiones cerebrales en medio de un altercado el viernes en la mañana en el que trató robar violentamente dos automóviles, amenazó con “matar” a otra persona y dejó a un agente con heridas de bala y una pierna fracturada, dicen los nuevos documentos judiciales.

La hija de la mujer mayor la estaba ayudando a salir del vehículo, y ambas cayeron al asfalto cuando Dubuisson presuntamente se estrelló “a gran velocidad” con un todoterreno que acababa de robar.

La anciana sufrió una fractura en la muñeca, un corte en la cabeza, pérdida de sangre y una hemorragia cerebral, dice la denuncia penal. Su hija también quedó malherida.

Debuissonn, quien estaba en libertad condicional por un intento de robo en el año 2023 y tiene al menos diez arrestos a su nombre, negó las lesiones a la anciana cuando fue interrogado luego de su captura, muestran los documentos judiciales.

“Me subí al coche. Vi a la señora en el suelo con la cabeza destrozada”, declaró Dubuisson a los detectives tras aparentemente admitir varios de sus cargos.

El hombre fue acusado de 14 cargos, entre ellos se encuentra asalto, robo, hurto mayor, amenaza y agresión a un oficial de policía, y permaneció en prisión preventiva hasta su comparecencia el domingo por la tarde.

La denuncia precisa el camino de destrucción que continuó Dubuisson desde las 8:40 de la mañana del viernes, cuando presuntamente intentó por primera vez subirse a un Hyundai Santa Fe blanco en marcha en una estación de servicio Mobil en Parsons Boulevard.

Un trabajador de la gasolinera intervino, pero el delincuente supuestamente le dijo: “No voy a dejar el auto”, dicen los documentos judiciales”.

Ambos empezaron a pelear, y el asistente logró quitarle las llaves a Dubuisson, informó New York Post.

El criminal retrocedió maldiciendo al asistente de la gasolinera y presuntamente se levantó la camisa mientras se agarraba la cintura en un aparente intento de decir que tenía un arma, de acuerdo con la denuncia.

Posteriormente, abordó a una mujer que cruzaba la calle y le dijo: “Te voy a matar, perra blanca”, a la vez que volvía a hacer el gesto de sacar la supuesta pistola.

Solo diez minutos pasaron cuando Dubuisson ya estaba buscando otro vehículo para robar, dice la fiscalía, y fue en ese momento cuando se topó con un conductor de Uber en su Toyota Highlander en 22nd Road y la vía de servicio de Whitestone Expressway, a unas dos cuadras del Mobil.

NYC carjacker seriously injured 87-year-old woman in wild morning crime spree: prosecutors https://t.co/w2SzVPg354 pic.twitter.com/7RNvpJfoAW — New York Post Metro (@nypmetro) August 24, 2025

El criminal en cuestión golpeó la ventanilla de la camionera de un hombre de 52 años, diciéndole “dame tu auto”, mientras levantaba una palanca, dicen los documentos. El conductor escapó con el llavero en el bolsillo, pero Dubuisson lo persiguió, lo empujó al piso, y le arrebató las llaves, dice la denuncia.

Una vez en la camioneta, presuntamente chocó contra la mujer mayor y posteriormente se escapó del lugar de los hechos, mostraron los documentos.

La policía respondió a una llamada del 911 del conductor del Uber inundaron la escena y rodearon al ladrón en el Highlander con sus armas desenfundadas y fue en ese entonces que el detective Corey Fisher recibió dos impactos de bala de fuego amigo, dejándolo con la pierna fracturada, dice la denuncia.

Luego de su detención, Dubuisson presuntamente dijo una serié de mentiras a los investigadores.

“Me acerqué al tipo y le dije: “Dame el maldito coche”, y fingí tener un arma. Me acerqué por detrás y le dije: “Dame todo. Sal del coche”. Le estaba indicando a propósito que tenía un arma. Solo lo asusté”, dijo.

En este sentido, siguió con su red de mentiras afirmando que “el segundo chino me faltó al respeto. Le pedí dinero y me ignoró. Lo amenacé. Le dije: “Oye, te voy a dar una paliza”, esto fue antes de que me llevara el V. Me llevo el coche. El tipo tenía miedo”.

Al final, Dubuisson no llevaba consigo un arma real.

“Este acusado generó caos en un tranquilo vecindario de Queens el viernes por la mañana cuando intentó secuestrar a varias personas y agredió a un conductor de un vehículo de alquiler; eventos que llevaron directamente a que un detective de la Policía de la Ciudad de Nueva York que acudió al lugar recibiera un disparo en un incidente de fuego amigo”, dijo la fiscal de distrito del condado de Queens, Melinda Katz.

“No se equivoquen, las presuntas acciones de este acusado pusieron en marcha los acontecimientos que llevaron a la hospitalización del detective Corey Fisher”, agredió.

Las fuentes policiales aseguran que la ola de crímenes empezó incluso un día antes, cuando el sujeto era sospechoso de robar dos automóviles más (supuestamente estrellando uno de ellos en una obra de construcción) y de haber sido detenido y puesto en libertad con una multa por comparecer ante el tribunal por saltar un torniquete del metro.

Dubuisson podría enfrentar hasta 32 años tras las rejas si es declarado culpable.

Sigue leyendo: