Con una flecha hirieron a un hombre en la puerta de su edificio: Nueva York tan salvaje como el Viejo Oeste

Un hombre de 56 años fue herido por una flecha disparada por una ballesta afuera de su residencia en Brooklyn (NYC) de madrugada.

Al parecer el sospechoso, Joseph English, de 64 años, se acercó y le disparó a la víctima cuando estaba sentado en la escalera de su edificio en Hanson Place fumando un cigarrillo, alrededor de las 4:40 a.m. del miércoles.

English, descrito como “emocionalmente perturbado”, le dijo al otro hombre: “Te voy a disparar”. En principio se marchó, pero luego regresó con una ballesta y le disparó una flechazo en el lado izquierdo de la cadera.

La víctima no identificada fue atendida en el lugar con heridas leves y la policía recuperó la ballesta utilizada en el ataque, informó ABC News. English ha sido acusado de agresión, posesión ilegal de un arma y amenazas.

La policía dijo que los dos hombres no se conocían, aunque viven en la misma zona, y no está claro por qué English le disparó a la víctima ni de dónde sacó la ballesta. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El martes un hombre de 38 años murió tras ser baleado con su propia arma durante un forcejeo con un amigo dentro de una casa en Queens (NYC). La semana pasada un casero baleó fatalmente a un hombre armado con un arpón que intentaba entrar a su casa en Nueva Jersey y la víctima resultó ser un inquilino suyo que vivía en el sótano.

En febrero, durante un confuso incidente, una mujer fue herida dramáticamente al recibir un flechazo en la cara y la policía indicó que el intento de homicidio pudo estar relacionado con un robo que había sufrido el mes previo en su tienda de mascotas en Nueva Jersey.

