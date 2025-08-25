Hombre gana la lotería usando la matrícula de un desconocido

Un residente de St. Mary’s County, Maryland, convirtió una coincidencia en un premio millonario al jugar a la lotería con los números de la matrícula de un extraño. El hombre, que decidió permanecer en el anonimato, ganó $200,000 dólares gracias al juego Pick 5 de la Lotería de Maryland.

Cómo ocurrió la jugada ganadora

El afortunado contó que todo comenzó durante su trayecto de más de 70 millas hacia el trabajo.

Al detenerse en un semáforo en Charlotte Hall, notó los números 19363 en la placa de un camión.

Inspirado, decidió usarlos en una apuesta que se convirtió en la mejor decisión de su vida.

Compró varias combinaciones: cuatro apuestas rectas de $1 dólar y cuatro apuestas combinadas de $1 dólar, tanto para el sorteo vespertino del 6 de agosto como para el sorteo del mediodía del 7 de agosto.

Fue en ese último cuando la suerte le sonrió.

“Me estaba quedando sin aire. Estaba tan feliz”, recordó el ganador al ir a cobrar su premio en la sede de la Lotería de Maryland en Baltimore el pasado 15 de agosto.

Sus planes con el dinero

A punto de jubilarse, el hombre ya sabe en qué usará parte de sus ganancias. “Oh, voy a comprarme un pastel de cangrejo”, dijo entre risas.

Además, reveló que usará parte del dinero a renovar la antigua casa donde creció.

El boleto fue adquirido en la tienda Third Base en Loveville, un detalle que añade más color a la historia de un jugador que, según su esposa, siempre ha tenido una extraña habilidad para ganar.

Sigue leyendo:

– Hombre gana $1,000 en la lotería días después de ganar $500,000

– Powerball alcanza su premio más alto desde el año pasado

– Ganó millones en la lotería, pero la presión de su familia convirtió su sueño en una pesadilla

– Abuela de Pensilvania que superó cáncer y un infarto gana más de $2 millones en la lotería