ICE arresta a depredador infantil: Culpan a las “políticas de santuario irresponsables” de NY

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este lunes el arresto en Newark, Nueva Jersey, de Robert Reid Méndez Jiménez, un inmigrante de origen dominicano acusado de delito de depredación infantil y que, según el organismo, había sido liberado por las “políticas de santuario irresponsables” de Nueva York.

Según el comunicado del ICE, Méndez había sido detenido previamente por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) bajo múltiples cargos de abuso sexual, incluyendo conducta sexual con un menor de 11 años.

Sin embargo, las autoridades locales lo liberaron después de negarse a cumplir con una orden de detención migratoria emitida por ICE.

El organismo federal responsabilizó a las “políticas de santuario irresponsables” de la ciudad de Nueva York por permitir que el acusado quedara en libertad.

“Este caso demuestra el verdadero costo de ignorar las órdenes de detención de ICE: Los delincuentes violentos quedan impunes y la seguridad pública se pone en riesgo”, declaró Rubén Pérez, director interino de la Oficina de Campo de ICE ERO en Newark, citado en el comunicado.

Y añadió: “Estoy orgulloso de nuestros oficiales de deportación, quienes lo localizaron y lo arrestaron, sacando a un peligroso depredador de las calles a pocas semanas de su liberación”.

De acuerdo con ICE, agentes federales localizaron y arrestaron nuevamente al inmigrante el 13 de agosto, pocas semanas después de su liberación.

Méndez también enfrenta una orden final de deportación emitida en julio de 2018 por un juez de inmigración tras ingresar indocumentado a Estados Unidos, según señala la agencia en el comunicado.

El inmigrante permanece bajo custodia de ICE en espera de su deportación.

Sigue leyendo:

• Ecuatorianos en NY exigen acciones del presidente Noboa ante ola de deportaciones de migrantes sin récord criminal

• ICE arresta en Nuevo México a supuesto miembro del Tren de Aragua

• ICE captura en Texas a prófugo hispano señalado de intentar asesinar a una mujer