Israel dice que fue un “accidente” bombardeo que dejó 20 muertos en hospital de Gaza

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu expresó este lunes condolencias por el “trágico accidente en el Hospital Nasser” y dijo que las autoridades están conduciendo una “exhaustiva investigación”.

Israel bombardeó, dos veces, este centro médico matando a 20 personas, entre ellas 5 periodistas.

“Israel lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido hoy en el Hospital Nasser de Gaza”, dijo el mandatario en un comunicado.

“Israel valora la labor de los periodistas, el personal médico y todos los civiles. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación exhaustiva”, añadió en el texto.

Insistió que la guerra de Israel es contra los terroristas de Hamás.

Las fuerzas israelíes bombardearon primero el hospital, y cuando periodistas y rescatistas llegaron a él para ayudar a las víctimas y documentar lo sucedido, lo atacaron de nuevo, según el Ministerio de Sanidad.

Dicha técnica, conocida como doble golpe, es ilegal según el derecho internacional, ya que busca causar víctimas entre el personal civil que acude a evacuar y rescatar a las posibles víctimas de un primer bombardeo.

La periodista independiente Mariam Dagga trabajó con Associated Press y otros medios durante la guerra de Gaza. Foto: Jehad Alshrafi / AP

Horas después del suceso, las fuerzas israelíes se atribuyeron la autoría del ataque contra el hospital y dijeron que lamentan “cualquier daño a individuos no involucrados”.

Según el gobierno gazatí, en manos de Hamás, ya son 245 los periodistas y comunicadores asesinados en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, en octubre de 2023. El Comité para la Protección de los Periodistas ha registrado la muerte de al menos 192 reporteros.

Sigue leyendo:

• Hamás acusó a Netanyahu de bloquear alto el fuego con nuevas condiciones

• Confirman la muerte de periodistas de AP, Reuters y Al Jazeera en ataque a hospital de Gaza

• Países rechazan el plan de Israel de colonizar Cisjordania: “es inaceptable”