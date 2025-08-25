Manelyk González habla de su estreno en el teatro: ‘Qué experiencia tan mágica’

La creadora de contenido Manelyk González habló de su debut en el teatro al participar en la obra La casa de Maripily… se vale todo all-stars, en donde además compartió con su novio Caramelo.

En esta oportunidad, la ex Acapulco Shore agradeció este momento en su carrera. “Puerto Rico, qué experiencia tan mágica. Subirme al escenario y sentir su energía, sus aplausos y su cariño, me llena el alma. El teatro es trabajo, disciplina y entrega, pero también es pasión y conexión… y ustedes me lo hicieron sentir 🙌🏼 Gracias por tanto amor, por hacerme sentir en casa aun estando lejos de la mía”, dijo.

Muchos seguidores de la pajarita, como también es conocida, estaban emocionados por verla en esta faceta, demostrando su talento para la actuación.

El cariño para Manelyk González fue bastante grande, ya que recibió cientos de regalos por parte de sus seguidores.

En sus historias de Instagram, compartió una fotografía de los detalles recibidos. “El amor y los detalles que recibo de mis fans en Puerto Rico me hacen sentir en casa, aunque no esté en mi país. Me da tanta nostalgia, gracias por cada regalo y por tanto cariño. Los llevo siempre en mi corazón”, afirmó.

Los seguidores de la mexicana le dejaron cientos de mensajes para hablar de este proyecto: “Felicidades y mucho éxito”, “Felicidades, verlos juntos trabajando es bomba. Pero muy orgullosa. ¡Ovación de pie para ti”, “¡Espectacular! Mane, eres una mujer fuerte, lo que te propones lo logras, eres inspiración, muchas felicidades en República Dominicana, también te queremos y esperamos en algún proyecto por acá”.

La creadora de contenido se caracteriza por compartir en su cuenta en Instagram detalles de su vida y de los distintos proyectos que asume, por eso este nuevo reto profesional no podía ser la excepción.

