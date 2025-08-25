Medvedev explotó contra el juez de silla y rompió su raqueta tras caer ante Bonzi en el US Open (Video)

Un error insólito de un fotógrafo, que ingresó a la pista en pleno match point, desató el caos en el duelo entre Benjamin Bonzi y Daniil Medvedev en Nueva York, en un partido cargado de tensión, discusiones y un ambiente hostil que terminó con la eliminación del ruso en cinco sets.

Bonzi, número 51 del ranking ATP, dominaba el encuentro 6-3, 7-5 y 5-4 con bola de partido a su favor cuando, tras fallar su primer saque, un fotógrafo irrumpió en la cancha creyendo que el encuentro ya había concluido. La interrupción llevó al juez de silla, Greg Allensworth, a ordenar que el francés repitiera el primer servicio, decisión que encendió la furia de Medvedev.

El ruso, campeón del US Open en 2021 y actual número 13 del mundo, se encaró con el umpire en una escena que calentó aún más a la grada. “¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?”, le recriminó Medvedev, acusándolo incluso de querer acelerar el final del partido.

“Chicos, él se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora”, lanzó el moscovita, hablando directamente al micrófono.

La tensión derivó en una interrupción de casi seis minutos, con un público dividido que pedía “segundo saque” para Bonzi, lo que terminó por desestabilizarlo. El francés no solo perdió la bola de partido, sino también el set en el ‘tie-break’, mientras la grada celebraba cada error suyo.

Medvedev, envalentonado por el ambiente, se adueñó del cuarto parcial con un contundente 6-0 y parecía encaminado a una remontada épica. Sin embargo, Bonzi reaccionó en el quinto set, quebró en el momento clave y selló su triunfo 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4 en tres horas y 45 minutos, logrando una de las victorias más resonantes de su carrera.

Medvedev reaccionó con frustración destrozando su raqueta en el banco tras la derrota. En conferencia de prensa, asumió que la ATP lo sancionará: “Espero una fuerte multa, aunque fue divertido. La gente hizo lo que hizo sin que yo se lo pidiera, y fue divertido de ver”.

Según The Athletic, el fotógrafo que originó el caos fue inmediatamente expulsado del estadio y perdió sus credenciales de prensa.

