Ben Shelton elimina al peruano Ignacio Buse en la primera ronda del US Open

El estadounidense Ben Shelton arrancó con fuerza en el Abierto de Estados Unidos al derrotar este domingo al peruano Ignacio Buse con parciales de 6-3, 6-2 y 6-4 en la primera ronda del torneo.

Shelton, actual número 6 del ranking ATP y reciente campeón del Masters 1.000 de Canadá, necesitó dos horas y 7 minutos para imponerse a Buse, quien con 21 años debutaba en el cuadro principal del US Open tras avanzar desde la fase de clasificación.

El encuentro se mantuvo parejo hasta el 3-3 del primer set, momento en que el peruano comenzó a ceder terreno frente al poderío del estadounidense. Shelton marcó la diferencia con un quiebre en cada set: uno en el primero para llevarse el 6-3, dos en el segundo para el 6-2 y otro en el tercero para sellar el 6-4.

Buse, ubicado en el puesto 135 del ranking mundial, llegó a Nueva York tras superar al austríaco Lukas Neumayer, al japonés Rei Sakamoto y al belga Kimmer Coppejans en la qualy, pero no pudo prolongar su camino frente a uno de los favoritos del certamen.

En la segunda ronda, Shelton se medirá al ganador del duelo entre los españoles Pablo Carreño y Pablo Llamas, que se disputa este mismo domingo.

El US Open, último Grand Slam de la temporada, se juega en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York y se extenderá hasta el 7 de septiembre.

