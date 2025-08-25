Premio del Powerball llega a $750 millones, el décimo más grande en la historia de esta lotería

El popular sorteo de la lotería Powerball en Estados Unidos ha alcanzado una cifra impresionante: el pozo acumulado asciende a $750 millones de dólares para la próxima edición programada para este lunes 25 de agosto, lo que lo convierte en el décimo premio más grande en la historia del juego.

La expectativa crece en todo el país después de que el pasado sábado no se registrara un ganador que acertara los 6 números del sorteo, que ofrecía un premio de $700 millones. En esa ocasión, las cifras extraídas fueron el 11, 14, 34, 47 y 51, con el Powerball en 18.

Aunque nadie se llevó el premio mayor, sí hubo varios ganadores importantes. 2 boletos vendidos en Maine y Massachusetts acertaron las 5 bolas blancas, lo que les otorgó $1 millón a cada uno. Además, un tercer boleto en Dakota del Sur, gracias a la opción Power Play, duplicó su recompensa y alcanzó los $2 millones.

Una racha sin ganador del bote mayor

De acuerdo con información de ABC News, ya son 36 sorteos consecutivos sin que nadie acierte el premio máximo. La última vez que se entregó el gran acumulado fue el 31 de mayo, cuando un jugador en California se llevó $204,5 millones.

La organización de Powerball señaló que la opción de pago único para el premio de este lunes equivale a $338,6 millones en efectivo, un monto que sigue atrayendo a millones de jugadores en todo el país.

Cómo participar en el sorteo

El interés por el acumulado ha impulsado la venta masiva de boletos en los 45 estados donde opera Powerball, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Los boletos cuestan $2 y se pueden adquirir tanto en establecimientos autorizados como en plataformas digitales oficiales. Los jugadores también tienen la posibilidad de aumentar sus chances con modalidades adicionales como Power Play, que multiplica los premios secundarios hasta por 5, y Double Play, que ofrece la opción de participar en un sorteo paralelo con un premio de hasta $10 millones.

Récords históricos del Powerball

Aunque los $750 millones del lunes representan una cifra impresionante, todavía están lejos de los premios más grandes que se han entregado en la historia de este sorteo.

El récord absoluto se alcanzó en noviembre de 2022, cuando Edwin Castro, un residente de California, ganó más de $2,000 millones, marcando uno de los hitos más recordados en el mundo de las loterías.

En este 2025, el segundo premio más alto entregado hasta el momento fue de $526,5 millones, obtenido por un jugador de California. Estas cifras sirven como referencia de hasta dónde puede llegar un acumulado de Powerball cuando se mantiene sin ganador durante varias semanas consecutivas.

Próximo sorteo y expectativas

El próximo sorteo se celebrará este lunes 25 de agosto a las 22:59 horas (ET). Millones de personas ya esperan con ansias el resultado, con la ilusión de convertirse en el nuevo multimillonario del país.

Las autoridades de Powerball también advierten que el monto acumulado podría seguir creciendo hasta el cierre de la venta de boletos, en caso de que la demanda supere las estimaciones iniciales.

Como parte de su compromiso de transparencia, la organización publica los números sorteados y los montos distribuidos apenas unos minutos después de cada sorteo.

