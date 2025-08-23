Óscar Valdez resalta lo complejo del combate entre Canelo y Crawford

El boxeador mexicano y antiguo integrante del Canelo Team, Óscar Valdez, conoce bien lo que significa compartir entrenamientos con Saúl “Canelo” Álvarez debido a todos los años que formó parte de esta organización encabezada por el entrenador Eddy Reynoso; esto le permite tener un mejor conocimiento de lo que podría llegar a ser el combate del próximo 13 de septiembre contra el estadounidense Terence Crawford en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para Los Mafia Podcast sobre lo que podría ser este enfrentamiento, el peleador destacó la disciplina y constancia que han convertido al mexicano en uno de los nombres más grandes del boxeo.

Valdez advirtió sobre el peligro que representa el estadounidense para el mexicano, aunque dejó claro que confía en el enfoque y la fuerza de Álvarez para poder mantenerse como el campeón indiscutido de los pesos súper medianos.

“Aguas con el Terence Crawford, es duro ese güey, pero Canelo es el Canelo. Canelo pega bien duro, está un poquito más alto que yo, o sea, no está alto, pero es un toro, mide como 1.70. Pero no es eso, al Canelo lo he visto, lo vi pelear aquí en Guadalajara el sábado y el lunes estaba ya en el gimnasio, mis respetos”, expreso al reconocer rapidez con la que el campeón regresa al trabajo tras cada combate.

Eddy Reynoso confía en el triunfo del Canelo Álvarez sobre Crawford. Crédito: John Locher | AP

Valdez explicó que esa ética de trabajo constante no es común, y que es precisamente lo que diferencia a los grandes atletas de los demás; y para dimensionar esa mentalidad, lo comparó con figuras históricas de distintos deportes.

“Muchos tratamos de imitar y hacer eso, y llega un momento donde lo empiezas a hacer, pero Canelo tiene toda su carrera haciendo eso. Entonces te das cuenta de la mentalidad, como Kobe Bryant, como Floyd Mayweather, como el Canelo, o sea, esos niveles altos, como Tom Brady”, agregó el pugilista.

El próximo duelo entre el Canelo Álvarez y Terence Crawford pactado para el 13 de septiembre en Las Vegas se perfila como uno de los choques más esperados del año debido a la gran trayectoria que poseen cada uno de estos peleadores que se ubica como los mejores libra por libra del planeta.

Desde su perspectiva cercana, Valdez ve a Canelo no solo como un referente del boxeo mexicano, sino también como un competidor que ha sabido mantener una disciplina digna de las más grandes leyendas del deporte mundial.

Sigue leyendo:

–Andy Ruiz asegura que Jake Paul puede superar a Anthony Joshua

–Oleksandr Usyk le abre las puertas a la pelea contra Moses Itauma: “Está listo”

–Roger Federer ingresar a la lista de multimillonarios deportivos