Trump despidió a gobernadora de la Reserva Federal señalada por fraude hipotecario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió este lunes a Lisa Cook, una gobernadora de la Reserva Federal a la que el gobierno decidió investigar por un posible fraude hipotecario, según una carta que el republicano publicó en su red social Truth Social.

En el texto dirigido a Cook, que lleva el membrete de la Casa Blanca, el presidente invocó el Artículo II de la Constitución y la Ley de la Reserva Federal de 1913 y declara. “Está usted eliminada de su puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal con efecto inmediato”, dice.

