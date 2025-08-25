window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Trump despidió a gobernadora de la Reserva Federal señalada por fraude hipotecario

En una carta dirigida a Lisa Cook, con membrete de la Casa Blanca, el presidente invocó el Artículo II de la Constitución y la Ley de la Reserva Federal de 1913

Lisa Cook juró como miembro de la Junta de la Reserva Federal en mayo de 2022, en Washington. Crédito: Patrick Semansky | AP

Por  EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió este lunes a Lisa Cook, una gobernadora de la Reserva Federal a la que el gobierno decidió investigar por un posible fraude hipotecario, según una carta que el republicano publicó en su red social Truth Social.

En el texto dirigido a Cook, que lleva el membrete de la Casa Blanca, el presidente invocó el Artículo II de la Constitución y la Ley de la Reserva Federal de 1913 y declara. “Está usted eliminada de su puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal con efecto inmediato”, dice.

