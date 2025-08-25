‘Weapons’ está a $600,000 dólares de marcar un hito en taquilla

Por tercer fin de semana consecutivo, la película de terror ‘Weapons’ lidera la taquilla y ya está muy cerca de marcar un hito que solo pocas películas han cruzado en la historia.

Se dice que la película está a $600,000 dólares de pasar los $200 millones de dólares recaudados en taquilla. Este hito es importante al tratarse de una película de terror, actualmente ocupa el puesto número 16 en la lista de películas más taquilleras del 2025, en la que también se encuentra ‘A Minecraft Movie’, ‘Superman’ y ‘F1: The Movie’.

Hay que recordar que ‘Weapons’, escrita, dirigida y producida por Zach Cregger, ha sido calificada con R, lo que quiere decir “Restricted” (“Restringida”) dentro del sistema de calificaciones de la Motion Picture Association of America).

El film narra la desaparición de todos los niños, menos uno, de una misma clase en la comunidad de Maybrook, Pennsylvania. Todos desaparecieron a la misma hora, y el misterio local se convierte en un thriller psicológico que se desvela desde distintos puntos de vista.

Aunque Cregger comenzó su carrera en el género de comedia, desde hace unos años ha centrado sus esfuerzos en hacer terror. El gran debut lo hizo con ‘Barbarian’ (2022), una película de terror calificada de “innovadora”. Tras su estreno se convirtió en un fenómeno de crítica y llegó a recaudar más de 10 veces su presupuesto, por lo que el éxito en taquilla que ‘Weapons’ ha tenido.

Según ‘ScreenRant’, la película generó más de cuatro veces la recaudación que logró con ‘Barbarian’, la cual se anotó $45.4 millones en todo el mundo, mientras que el presupuesto para hacerla fue de $4.5 millones.

Durante una entrevista con ‘The Hollywood Report’, Cregger explicó que escribió la película mientras pasó por el duelo de la muerte de su mejor amigo: “El acto de escribir se convirtió en una respuesta emocional a esa pérdida”, dijo.

Sigue leyendo:

• Guillermo del Toro estrenará ‘Frankenstein’ en Venecia

• Está en desarrollo película biográfica sobre Sinéad O’Connor

• Greta Gerwig comenzó con el rodaje de ‘Las Crónicas de Narnia’ para Netflix