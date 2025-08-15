Está en desarrollo película biográfica sobre Sinéad O’Connor

Está en marcha una nueva película biográfica, esta vez acerca de la infancia y el comienzo musical de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor. Aseguran que el trabajo lleva años pesándose.

La información sobre el proyecto ha sido difundida por ‘Variety’, y en la misma publicación destacan que la película biográfica estará a cargo de ie: entertainment, la misma productora irlandesa que estuvo a cargo del documental ‘Nothing Compares’.

Se dice que desde que se estrenó el documental en 2022, la productora comenzó a pensar en la película, y justo al año siguiente O’Connor murió a los 56 años.

En el equipo de producción también están involucrados los ganadores del Oscar Iain Canning y Emile Sherman de See-Saw Films, conocidos por ‘The King’s Speech’ y ‘Lion’.

O’Connor estuvo involucrada en el desarrollo de ‘Nothing Compares’ y todo parece indicar que también tenía algunas opiniones sobre la película biográfica. Meses después de su muerte se informó que entre sus deseos estaba que Demi Moore se encargara de darle vida en la película.

Por los momentos no se tiene información oficial sobre el elenco y por eso no se sabe si Moore es parte o no del proyecto.

Además de esta película biográfica, O’Connor tenía otros planes antes de su muerte. Estaba trabajando en un nuevo álbum y preparaba una gira de conciertos.

En julio de 2024, un año después de la muerte de la cantante, se reveló que murió tras presentar Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) agravada por un asma bronquial y una infección en las vías respiratorias.

Por los momentos no se tiene una fecha anunciada para su estreno.

