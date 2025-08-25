Weston Mckennie sufrió insultos racistas tras partido de la Juventus en Italia

Una de las estrellas de la selección de Estados Unidos, Weston McKennie, fue víctima de insultos, comentarios racistas y discriminatorios tras el encuentro del pasado domingo entre Juventus y Parma por la Serie A de Italia.

Una vez terminado el duelo que la Juventus ganó 2-0 en el Allianz Stadium de Turín, la ‘Vecchia Signora’ emitió un comunicado denunciando y condenando las acciones de odio contra el mediocampista de la USMNT.

La Juventus especificó que los insultos racistas provinieron de una persona que estaba sentada en la sección de visitantes mientras McKennie estaba “entrenando en el campo con sus compañeros que no habían jugado en el partido”.

“Esta tarde, al final del partido contra el Parma, Weston Mckennie fue objeto de comentarios discriminatorios de carácter racista por parte de algunas personas presentes en el sector visitante, mientras se entrenaba en el campo con compañeros que no habían participado en el partido”, informaron.

“La Juventus condena enérgicamente este incidente y cualquier manifestación de racismo y garantizará su plena cooperación con los órganos de justicia deportiva para identificar a los responsables”, concluyeron.

De momento se desconoce que clase de insultos o comentarios recibió McKennie, que no se ha pronunciado al respecto en redes sociales. Por su parte, el Parma Calcio, publicó su propio comunicado este lunes después del incidente, calificando las acciones de la persona como inexcusables.

“Parma Calcio, en referencia a lo que sucedió anoche al final del partido en el Allianz Stadium de Turín, condena firmemente toda forma de racismo y discriminación, dentro y fuera del campo”, indicaron.

“Los episodios de racismo, o de cualquier otra naturaleza denigrante, nunca deben ser tolerados y no son admisibles. Por lo tanto, deben ser abordados, combatidos y condenados en todos los contextos”, añadieron.

No es la primera vez que McKennie sufre insultos racistas. En 2023, junto a otros miembros de la Juventus, recibió cánticos discriminatorios durante un partido contra la Fiorentina, lo que resultó en una prohibición de un partido para una parte del estadio.

En 2024, la Federación de Fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer) defendió a sus jugadores después de que algunas personas les enviaran mensajes racistas tras su derrota por 2-1 contra Panamá.



