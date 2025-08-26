Aldi regala comestibles durante un año a clientes

La cadena de supermercados Aldi anunció una promoción inédita para premiar la fidelidad de sus compradores más entusiastas: un selecto grupo de 25 clientes recibirá comestibles gratis durante un año.

El nacimiento del ‘Aldi Quarter Club‘

El programa lleva por nombre Aldi Quarter Club, en referencia a la moneda de 25 centavos que los clientes deben usar para liberar un carrito de compras en la tienda.

Los elegidos serán considerados ‘superfans’, es decir, consumidores que han demostrado una devoción incondicional hacia la cadena de origen alemán.

Cada ganador recibirá $1,700 dólares en tarjetas de regalo de Aldi, equivalentes a un año completo de compras, de acuerdo con la convocatoria oficial.

Además, serán invitados a un evento exclusivo en la ciudad sede de la compañía, recibirán una chaqueta estilo universitario personalizada del club y aparecerán en las redes sociales de la marca junto con otros artículos promocionales.

Cómo participar

Los interesados pueden registrarse en el portal AldiQuarterClub.com hasta el 29 de agosto a las 11:59 p.m. ET.

Para ser considerados, deberán responder una serie de preguntas que comprueben su pasión por Aldi.

Reconocimiento a los clientes

Dave Rinaldo, director de operaciones de Aldi U.S., destacó la importancia de esta iniciativa para reforzar el vínculo con los consumidores: “Nuestros fans son una parte clave del crecimiento de Aldi, y representan un papel especial en nuestra historia”.

“Su pasión va mucho más allá de hacer las compras, es un estilo de vida. El Aldi Quarter Club es nuestra manera de honrar esa lealtad y profundizar la conexión con quienes han ayudado a construir lo que somos hoy”, añadió.

Aldi, entre las más baratas

Aldi fue incluida en la lista de los supermercados más económicos de 2025. Según un estudio de MarketForce, realizado a más de 4,300 consumidores, alrededor del 71% de los compradores acuden a esta cadena por sus precios bajos.

Su modelo de negocio se basa en una operación simplificada: menos empleados, exhibiciones minimalistas y la ya famosa medida de cobrar 25 centavos para usar un carrito, sistema que fomenta que los clientes los devuelvan y reduce costos de personal.

Sigue leyendo:

– Por qué Aldi cobra 25 centavos por usar sus carritos

– Aldi continúa con su expansión y anuncia su nueva tienda en el corazón de Times Square

– Cómo usar tu membresía de Costco para tener descuentos en restaurantes