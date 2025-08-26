Cheques de estímulo: ¿Qué estados están distribuyendo ayudas ahora?

Con el inicio del último cuatrimestre del año, hay varios estados que tienen disponibles programas de ayuda para su población: alivio de impuestos, ayudas a las familias con niños y bonificaciones a residentes por permanecer en un estado.

Estos apoyos ayudan a la población a con alivios financieros que les ayudan a cubrir sus gastos básicos o bien preparar algún proyecto no previsto en el presupuesto familiar, por los que los residentes de tres estados, incluyendo Nueva York, deben prepararse para recibir estos apoyos y conocer las fechas en que les serán entregados.

¿Cuáles son los estados que recibirán cheques de estímulo en septiembre de 2025?

Estos son los tres estados que tienen programada la dispersión de cheques de estímulo a su población, a través de diferentes programas:

Nueva York: El programa de Alivio Fiscal Escolar (STAR)

Los propietarios elegibles recibirán cheques entre $350 y $600, mientras que los adultos mayores podrán recibir de $700 a $1,500, que verán aplicados directamente en su factura de impuestos escolares mediante cheque o depósito directo. Dichos pagos se han aplicado desde fines de junio y están programados para concluir a mediados de septiembre.

Si no has recibido este apoyo, puedes hacer un seguimiento en el sitio ny.gov/STAR

¿Quiénes son elegibles?

Para recibir este beneficio, los beneficiarios del programa STAR Básico deben contar con una residencia principal en Nueva York, ingresos familiares menores a $500,000 (crédito) o $250,000 (exención), mientras que el programa STAR mejorado (para personas mayores de 65 años) deben tener su residencia principal en Nueva York, así como ingresos menores a $107,300 para el año 2025.

Una recomendación adicional es contar con una tarjeta de crédito STAR, ya que los propietarios que hayan tenido una exención STAR desde 2015 pueden cambiar al crédito STAR, que puede aumentar hasta un 2 % anualmente, a diferencia de las exenciones, que están congeladas.

Sacramento – California: Piloto de Apoyo Económico para la Familia Primero

Este programa aplica exclusivamente para residentes que habiten en uno de los siguientes P.O. Boxes: 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 y 95838 y se entregarán a los padres o tutores legales que tengan algún menor de entre 0 y 5 años y cuyas familias registren un ingreso anual familiar inferior al 200% del umbral federal de pobreza. Los recursos se entregarán el 15 de septiembre.

Alaska: Dividendo del Fondo Permanente (PFD)

Para aspirar a este beneficio, los solicitantes deben comprobar haber residido durante todo el 2024 en Alaska y tener la intención de permanecer de forma indefinida en el estado, no haber reclamado residencia en otro estado o país desde el 31 de diciembre de 2023.

Otros requisitos es que no hayan sido condenados por algún delito grave durante ese año, ni haber estado encarcelado por múltiples delitos menores, así como no haber estado fuera del estado por más de 180 días, salvo por causas justificadas como estudios, salud o servicio militar.

Estos recursos comenzarán a dispersarse a partir del 11 de septiembre.

