Famoso youtuber Mr. Beast donó $10,000 dólares para cubrir gastos médicos del luchador agredido por Raja Jackson

El mundo del wrestling ha sido tendencia en los últimos días debido a la brutal paliza fuera de guion que propinó Raja Jackson a Stuart Smith, más conocido como ‘Syko Stu’. El famoso youtuber MrBeast donó $10,000 dólares para cubrir los gastos médicos del luchador brutalmente agredido por el hijo del excampeón de UFC, ‘Rampage’ Jackson.

La familia de Smith inició una campaña de recolección de fondos a través de la página GoFundMe para cubrir los gastos médicos que ya superan los $60,000 dólares. La vitalidad del caso ha hecho que el youtuber, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, contribuyera con $10,000 dólares.

Se trata de la donación más alta que la recaudación ha recibido hasta la fecha. La lista de donantes supera las $2,800 personas y entre ellas se encuentran personalidades como las estrellas de la AEW, Chris Jericho y Swerve Strickland.

Estado de salud de Stuart Smith tras la agresión

Smith terminó ingresado en el hospital con heridas considerables en el rostro y en la cabeza. Su estado actual es “consciente y estable”. Su hermano confirmó a la cadena TMZ Sports que ya puede hablar y recuerda el altercado del pasado sábado.

Ahora, la familia busca recolectar dinero por medio de una campaña en GoFundMe. Esto, con el objetivo de cubrir sus gastos médicos, que ya han superado los $60,000 dólares. El objetivo de la campaña es reunir $110,000 dólares. La iniciativa va por el 90 % con un monto recibido de $99,500 dólares en poco más de 24 horas.

La agresión que conmocionó al mundo del wrestling

El pasado sábado, durante un evento de lucha libre en California organizado por Knokx Pro Wrestling, se produjo el incidente que ha conmocionado a Estados Unidos y el deporte.

Raja Jackson, hijo del excampeón de peso semipesado de UFC Quinton “Rampage” Jackson, protagonizó una agresión fuera de guion que ahora ha derivado en una investigación por parte de la Policía de Los Ángeles.

El combate, transmitido en vivo a través de la plataforma de streaming Kick, comenzó como parte del espectáculo habitual. Sin embargo, las imágenes captadas muestran un giro inesperado.

Inicialmente, Jackson entra al cuadrilátero y levanta a su oponente, Stuart Smith, conocido en el circuito como ‘Syko Stu’, por encima de su cabeza y lo arroja violentamente contra la lona.

Hasta ahí, parece cumplirse el guion. No obstante, lo más perturbador ocurrió después. Con Smith aparentemente inconsciente, Jackson se abalanzó sobre él y le propinó más de veinte puñetazos directos a la cabeza, sin que el luchador mostrara señales de reacción.

Horas después del incidente, que se hizo viral en redes sociales, la leyenda Quinton “Rampage” Jackson emitió un comunicado reconociendo la gravedad de los hechos, pero atribuyéndolos a “un trabajo que salió mal”.

Raja recibió un golpe inesperado en la cabeza momentos antes del combate de Smith. Le dijeron que podría vengarse en el ring; pensé que era parte del espectáculo. Fue una decisión equivocada y un trabajo que salió mal. Raja es un luchador de MMA, no un luchador profesional, y no tenía nada que ver con un evento como este”, escribió en X.



