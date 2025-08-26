Julio César Chávez Jr. reaparece en gimnasio tras obtener libertad condicional [VIDEO]

Tras una semana recluido en el Centro Federal de Reinserción Social de Hermosillo, en Sonora, Julio César Chávez Jr. salió en libertad a la espera de juicio y lo confirmó en redes sociales con un video entrenando en un gimnasio.

El clip compartido por el Coliseo Boxing Club en Hermosillo, muestra a Chávez Jr. entrenando combinaciones en un saco de box. Cabe destacar que justamente este lugar es propiedad del boxeador Juan Francisco Estrada suele ser un lugar al que acuden boxeadores de renombre.

El excampeón @jcchavezjr estuvo entrenando en el Coliseo Boxing Club en Hermosillo, Sonora, tras obtener libertad condicional. Según informes, el 23 de noviembre tendrá nueva audiencia. pic.twitter.com/wCHs4ppcdg — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) August 25, 2025

Chávez Jr. salió en libertad el pasado lunes 25 de agosto. Esto, luego de que un juez lo vinculara a proceso por supuesto tráfico de armas y vínculos con el narcotráfico. Estas medidas fueron anunciadas durante una audiencia que se desarrolló la tarde del sábado en el centro del poder judicial de la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora.

La investigación deberá durar un lapso de tres meses y el boxeador no podrá salir de México, pero podrá esperar el juicio en libertad. Al parecer, su próxima audiencia en corte será el 23 de noviembre. En caso de ser declarado culpable, Chávez Jr. podría enfrentar una condena de cárcel de entre cuatro y ocho años.

Detención de Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. fue detenido por los agentes federales en la comunidad de Studio City, en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, el pasado 2 de julio. Su arresto se deriva de una orden de arresto que estaba vigente en México.

La captura se dio cinco días después de que fuese derrotado en una cartelera estelar por Jake Paul en el Honda Center de Anaheim. El gobierno de Trump lo acusaba también de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país.

A Chavez Jr. se le acusa de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas. Por su parte, la detención del boxeador en México se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como presunto implicado en delincuencia organizada y vínculos con el Cártel de Sinaloa.



