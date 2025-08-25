Abogado de Julio César Chávez Jr. revela el tiempo que podría pasar en prisión

El abogado defensor del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., Rubén Fernando Benítez, decidió ofrecer algunos detalles sobre la situación actual del peleador luego de darse a conocer oficialmente los cargos en su contra por tráfico de armas y presuntos nexos con el narcotráfico; proceso que podría llegar al pugilista directo a la cárcel.

En declaraciones ofrecidas ante los medios de comunicación, el abogado detalló como se encuentra el proceso en contra de Julio César Chávez Jr. y además el tiempo que podría estar dentro de prisión; sostuvo que podría pasar un mínimo de cuatro años o alcanzar un máximo de ocho años en caso de ser declarado culpable con pruebas legítimas de sus actos.

“Debe quedar en libertad inmediata porque así lo determinó el juzgador porque la fiscalía no justificó que deba continuar privado de su libertad para su proceso. Le impusieron unas medidas muy estrictas que debe cumplir y vamos a garantizar que así sea. A mi representado le interesa seguir este proceso y terminar estas conjeturas y demostrar que no tiene culpabilidad alguna”, expresó.

“La pena máxima que él podría alcanzar potencialmente, solo si esto se va a acusación en tres meses y si es condenado, ahora solo son indicios, pero si eso sucediera, la pena oscila en un mínimo de 4 a un máximo de 8 años”, agregó el abogado de Chávez Jr. en sus declaraciones.

Dinamita Márquez espera la libertad de Julio César Chávez Jr. Crédito: Etienne Laurent | AP

Recordemos que el juez Enrique Hernández Miranda ordenó juicio por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas durante la audiencia virtual que se le realizó al peleador mexicano e hijo de la leyenda de este deporte, Julio César Chávez; además de esto se le dictó la medida de libertad bajo caución y concedió tres meses más para la investigación complementaria.

“Ojo, él no tiene ninguna restricción para establecer su residencia en cualquier lugar que él quiera siempre y cuando no abandone México, no puede abandonar el país sin permiso, ya que si solicita permiso y lo justifica como motivo de su actividad deportiva se le pudiera otorgar”, concluyó Rubén Fernando Benítez.

La fecha tentativa para lo que sería la próxima audiencia de este peleador será el próximo 24 de noviembre. Su detención por parte de las autoridades estadounidenses ocurrió el pasado 2 de julio, justo unos cuantos días después de haber sido derrotado por el youtuber Jake Paul.

