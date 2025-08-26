La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford será sin PPV por Netflix

La rivalidad entre el campeón mexicano Canelo Álvarez y el estelar Terence Crawford tendrá un final digno de la historia, pero con un giro inesperado en su transmisión.

A diferencia de las grandes peleas del pasado, que requerían de un pago adicional para ser vistas, este combate estará disponible para todos los que ya tienen una suscripción activa de Netflix.

El evento, que se celebrará el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, será una prueba de fuego para el nuevo modelo de negocio.

La decisión de la plataforma elimina la barrera económica que a menudo limita la audiencia de los grandes combates, permitiendo que millones de aficionados a nivel global puedan disfrutar del espectáculo sin costo extra.

La accesibilidad como nueva estrategia

El anuncio de Netflix no solo busca llevar el boxeo a una audiencia masiva, sino que también representa una respuesta a la creciente demanda por contenido deportivo de alta calidad a un precio asequible. Al ofrecer la pelea dentro de su catálogo habitual, la empresa está apostando por un modelo de accesibilidad que podría revolucionar la industria de los deportes de combate.

El enfrentamiento entre dos de los mejores peleadores libra por libra del mundo ya generaba una enorme expectativa, pero la confirmación de que no habrá que pagar un PPV adicional ha desatado una ola de entusiasmo. La noche del 13 de septiembre no solo será un evento deportivo, sino también un experimento de transmisión que podría marcar el futuro del boxeo en la era del streaming.

