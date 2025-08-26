Nolan McLean hace historia con una hazaña inédita para los Mets

El ascenso meteórico de Nolan McLean a las Grandes Ligas ha sido tan impactante como histórico. El joven lanzador de los Mets no solo ha cumplido con las altas expectativas que se tenían sobre él, sino que ha superado todas las proyecciones al establecer un récord que lo coloca en una categoría propia.

Su inicio de carrera ha sido una muestra de control, poder y una efectividad que lo proyecta como una futura estrella de la rotación.

La hazaña de McLean es una prueba irrefutable de la brillantez con la que ha manejado sus primeras salidas, demostrando que su transición del béisbol universitario al profesional ha sido más que exitosa.

El nuevo estándar de dominio para un debutante

El récord de McLean es notable no solo por su singularidad, sino por la combinación de métricas de élite que lo componen. Su dominio se manifiesta en números que muy pocos lanzadores han alcanzado a lo largo de sus carreras, mucho menos en sus dos primeros juegos:

Récord impecable: Con una marca de 2-0, McLean ha demostrado ser una pieza clave en las victorias del equipo desde el montículo.

Efectividad de élite: Su promedio de carreras limpias permitidas (ERA) está por debajo de 1.50 , una cifra que refleja su capacidad para limitar el daño del rival.

Poder de ponche: Ha acumulado 15 o más ponches , un número que habla de la calidad de sus lanzamientos y su habilidad para anular a los bateadores rivales.

Ha acumulado , un número que habla de la calidad de sus lanzamientos y su habilidad para anular a los bateadores rivales. Control superior: Ha otorgado menos de cinco bases por bolas, lo que muestra un control de la zona de strike que pocos novatos poseen.

La combinación de estas estadísticas hace que la hazaña de McLean sea un hito sin precedentes. Su actuación lo ha colocado en una categoría en la que figuran pocos nombres, reafirmando que el futuro del montículo en Queens podría tener en sus manos a un talento histórico.

