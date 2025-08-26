Un regreso a la euforia: la asistencia en el Citi Field de los Mets se dispara en 2025

La temporada 2025 ha traído una energía completamente nueva a Queens. Lo que en la campaña pasada fue un estadio a medio llenar y con un ambiente de frustración, se ha transformado en un epicentro de entusiasmo.

Los New York Mets están viviendo una de sus mejores temporadas recientes, y el público lo ha notado. Los números no mienten: el promedio de aficionados en el Citi Field se ha disparado, reflejando el optimismo que rodea al equipo.

Este espectacular incremento en la venta de entradas no solo es una buena noticia para la moral de los jugadores, sino que también representa un impulso financiero significativo. Los ingresos por concepto de boletos han crecido a un ritmo que no se veía en mucho tiempo.

El Citi Field ha tenido un gran incremento en aforo esta temporada. Crédito: AP

Los números no mienten y es que mientras que en 2024 los Mets en 65 juegos en casa metieron en promedio 27,869 aficionados, para un total de 1,811,501, este 2025 en la misma cantidad de encuentros ya acumulan 2,522,264 espectadores con un promedio de 38,804 por juego.

En 2024 los Mets eran la franquicia número 17 con más asistencia. Pero esta campaña subieron al quinto puesto, solo superados por Dodgers, Padres, Yankees y Phillies.

Este aumento además es un salto histórico en la asistencia para la franquicia de Queens. Que representa casi un 40% con respecto a la pasada zafra.

La conexión entre la victoria y la afición

La fórmula para el aumento en la asistencia es simple y clara: un equipo ganador atrae a la afición. A diferencia del año anterior, en el que las derrotas alejaron a los fanáticos, el buen récord de los Mets en 2025 ha generado un efecto dominó que ha llenado las gradas del estadio.

Los aficionados están respondiendo al espectáculo que ven en el campo, con victorias que no solo se traducen en un mejor récord, sino en una atmósfera más vibrante en el estadio.

Este resurgimiento de la asistencia es una prueba irrefutable de que, cuando un equipo cumple con las expectativas, su base de seguidores regresa con una pasión renovada, demostrando una vez más que el béisbol es un deporte de conexión profunda entre el equipo y su ciudad.

