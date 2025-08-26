Starbucks trae de regreso el icónico PSL y presenta una novedad: el Pecan Oatmilk Cortado

A partir del 26 de agosto comienza la temporada de otoño en Starbucks con el regreso de su producto estrella desde su lanzamiento en 2003: el icónico Pumpkin Spice Latte (PSL) y un menú con productos favoritos de los fanáticos y nuevas creaciones.

EL PSL se ha convertido en un fenómeno cultural. Esta bebida se elabora con calabaza real, espresso, leche vaporizada y especias, y está disponible en versiones caliente, helada o blended.

Starbucks inicia oficialmente la temporada con el menú de otoño, disponible desde el 26 de agosto, que incluye otros favoritos de los fans y nuevas adiciones que se describen a continuación:

Pumpkin Cream Cold Brew: un café frío endulzado con vainilla, coronado con espuma fría de crema de calabaza.

un café frío endulzado con vainilla, coronado con espuma fría de crema de calabaza. Iced Pumpkin Cream Chai Tea Latte: una combinación de chai especiado con espuma fría de crema de calabaza para una bebida con textura sedosa.

¿Cuáles son las novedades del menú?

El menú de Starbucks se llena de sabores reconfortantes como el Pecan Oatmilk Cortado. Así como los bocaditos de huevo con salchicha italiana, el muffin de queso crema de calabaza y el cake pop de mapache.

El sabor a nuez pecana en su menú de otoño fue lanzando con éxito el año pasado aportando calidez al espresso, mientras que para este 2025, Starbucks lanzó el nuevo Pecan Oatmilk Cortado.

Pecan Oatmilk Cortado : un café elaborado con tres shots de espresso, leche de avena y notas de nuez, pecana, mantequilla dorada, especias navideñas para hornear y leche de avena al vapor. Se espolvorea con una cobertura crujiente de nuez pecana y se sirve caliente en una taza de 236 ml.

: un café elaborado con tres shots de espresso, leche de avena y notas de nuez, pecana, mantequilla dorada, especias navideñas para hornear y leche de avena al vapor. Se espolvorea con una cobertura crujiente de nuez pecana y se sirve caliente en una taza de 236 ml. Pecan Crunch Oatmilk Latte: regresa una de las bebidas favoritas de los clientes de Starbucks, que regresa con la opción de espuma fría de nuez pecana.

regresa una de las bebidas favoritas de los clientes de Starbucks, que regresa con la opción de espuma fría de nuez pecana. Bocaditos de huevo con salchicha italiana : bocaditos elaborados con salchicha italiana, pesto de tomate y queso Monterey Jack.

: bocaditos elaborados con salchicha italiana, pesto de tomate y queso Monterey Jack. Muffin de calabaza con queso crema y el Cake Pop de mapache: dos nuevas acompañantes para bebida de temporada.

y el Cake Pop de mapache: dos nuevas acompañantes para bebida de temporada. Café de temporada: Starbucks trae de regreso el café Guatemala Casi Cielo, que se distingue por su tueste medio que le da un sabor suave y cítrico, con notas de limón y cacao.

Como es costumbre, Starbucks acompaña este nuevo lanzamiento de la temporada con una línea de vasos y tazas disponibles en las ubicaciones seleccionadas en todo Estados Unidos.

