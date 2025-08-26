Un millonario en Queens, Nueva York dejó lotería Powerball; premio mayor subió a $815 millones

Mientras gente en todo el país espera con ilusión llevarse el premio mayor de la lotería Powerball que sigue subiendo, un jugador en Queens (NYC) ganó $1 millón de dólares en el sorteo del sábado 23 de agosto.

La persona afortunada, que no ha sido identificada, acertó las 5 bolas blancas (11, 14, 34, 47, 51) y sólo le faltó la bola roja para completar el Powerball (18). Ese boleto fue comprado en la tienda “Queens Stop & Shop” localizada en Springfield Gardens. Hubo otro ganador similar esa noche en Maine, destacó ABC News.

El Powerball se sortea los lunes, miércoles y sábados. Anoche salieron los números 16, 19, 34, 37, 64 y Powerball 22. Al no haber ganador, el premio mayor para mañana subió a $815 millones de dólares, con opción de pago único de $367.9 millones.

Ese monto corresponde al 7mo más alto en la historia del Powerball. Nadie ha ganado el premio mayor de esa lotería desde el 31 de mayo en California, siendo de $204.5 millones, recordó CBS News.

Los apostadores pueden verificar sus boletos de manera segura en la página de la Lotería de Nueva York o en los portales oficiales de Powerball y Mega Millions. Los jugadores tienen a veces hasta un año calendario desde el momento del sorteo para reclamar sus ganancias.

Los números ganadores del juego Powerball se extraen de un campo del 1 al 69. El número Powerball se extrae de una serie separada del 1 al 26. Para ganar el premio mayor los jugadores deben acertar las cinco bolas blancas en cualquier orden y el número rojo de Powerball.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 292,201,388 a 1. Los jugadores que compran un boleto de $2 dólares tienen una posibilidad de 1 en 11,688,053 de acertar cinco números y ganar al menos $1 millón de dólares, mientras que las probabilidades de ganar un 3er premio de al menos $50,000 son de 913.129 a 1.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).

La Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,800 millones de dólares en el año fiscal 2023-2024 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado.

Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.