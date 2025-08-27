Amazon remata moderna laptop con pantalla touch: de $3,000 a solo $800

Tener una computadora portátil confiable es esencial, ya sea para trabajar, estudiar o simplemente disfrutar de series y redes sociales. Por fortuna, Amazon ha lanzado una de las opciones más completas de la marca Dell Inspiron a un super precio: $800.

La laptop con pantalla táctil de 15,6 pulgadas, modelo 15 3535, cuenta actualmente con un ahorro del 73% para quienes buscan potencia y versatilidad en un solo equipo.

Potencia y rendimiento de última generación

Este portátil se distingue por integrar 32 GB de memoria RAM y un almacenamiento sólido de 1 TB, lo que garantiza arranques inmediatos y la posibilidad de ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo sin retrasos. Su procesador AMD Ryzen 7 7730U combina eficiencia y velocidad, permitiendo crear contenido, trabajar con grandes volúmenes de datos o incluso disfrutar de videojuegos ligeros sin complicaciones.

Este equipo es ideal para todo tipo de actividades. Crédito: Captura web de Amazon

Además de su capacidad técnica, incorpora una pantalla táctil Full HD de 15,6 pulgadas, ideal para quienes prefieren una experiencia más interactiva. Ya sea para navegar, editar documentos o ver contenido multimedia, la nitidez de la imagen y la facilidad de uso marcan la diferencia frente a modelos convencionales.

Diseñado tanto para uso personal como profesional, este equipo ofrece un equilibrio entre desempeño, almacenamiento y practicidad, consolidándose como una de las opciones más completas de su categoría.

Conectividad y extras incluidos

El Dell Inspiron 15 3535 llega acompañado de una serie de accesorios que refuerzan su valor. El paquete incluye un lápiz óptico, una cubierta de privacidad para la cámara, una memoria USB de 128 GB, además de una funda protectora, pensada para prolongar la vida útil del dispositivo y brindar mayor comodidad al usuario.

En cuanto a conectividad, cuenta con un lector de tarjetas SD, dos puertos USB-A, un puerto USB-C, salida HDMI, conector para audífonos y entrada de alimentación, garantizando compatibilidad con la mayoría de periféricos y accesorios disponibles en el mercado.

Funcionando bajo Windows 11 Pro, este portátil ofrece una experiencia moderna, intuitiva y segura, lista para aprovechar tanto en entornos laborales como académicos.

Razones para aprovechar la oferta

Memoria RAM de 32 GB y almacenamiento SSD de 1 TB para un rendimiento fluido.

Pantalla táctil Full HD de 15,6 pulgadas que facilita la interacción y el entretenimiento.

Procesador AMD Ryzen 7 que soporta multitarea, creación de contenido y juegos ligeros.

Conectividad completa con puertos USB-C, HDMI y lector de tarjetas.

Accesorios adicionales que añaden practicidad y valor al paquete.

Los compradores ya destacan la calidad de este modelo: “Dell nunca me falla, la pantalla táctil es excelente y la batería dura bastante”, señaló un usuario satisfecho. Otro comentó: “Soy programador y me funciona perfecto para mi trabajo, además de lo cotidiano; la fluidez y la facilidad de uso me han convencido”.

Por una fracción de su precio original, esta laptop combina potencia, diseño moderno y extras de gran utilidad. La oferta es por tiempo limitado en Walmart, así que es el momento ideal para hacerse con un equipo que reúne lo mejor en rendimiento y tecnología.

