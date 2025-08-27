Clinton, Obama y Biden expresaron su pesar por el tiroteo en Minneapolis

Los expresidentes demócratas Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden expresaron su pesar tras el tiroteo en Minneapolis la mañana de este miércoles que dejó dos menores muertos y 17 heridos, y subrayaron la urgencia de evitar que este tipo de ataques sigan repitiéndose.

Biden, recordando la pérdida de su hijo Beau en 2015, subrayó el sufrimiento de las familias. “Ningún padre debería tener que enterrar a un hijo”, señaló, antes de añadir que él y su esposa Jill rezaban por las víctimas y por la ciudad.

Obama, quien enfrentó la masacre de Sandy Hook durante su mandato que dejó 20 muertos, instó a no caer en la indiferencia.

“Lo ocurrido hoy en Minneapolis es devastador. Michelle y yo acompañamos a los padres que lloran a sus hijos y a quienes permanecen junto a una cama de hospital tras un acto de violencia indescriptible”.

Por su parte, Clinton lamentó que el inicio de las clases se haya visto marcado por el dolor y dijo sentirse “desconsolado” por las pérdidas.

“El inicio de un nuevo año escolar debería ser una oportunidad para celebrar el crecimiento y el aprendizaje, no otro doloroso recordatorio de la epidemia de violencia armada que no hemos logrado erradicar por el bien de nuestros hijos y nietos. Rezo por la sanación de la comunidad y de todo nuestro país, y espero que encontremos el coraje para actuar”, dijo Clinton.

Otros políticos se pronuncian

La representante Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, calificó el tiroteo mortal de Minneapolis como un “horror indescriptible”.

Pero los pronunciamientos no solo se limitaron a figuras nacionales. El Vaticano envío un telegrama al arzobispo Bernard Hebda de Minnesota expresando el dolor del papa León XIV.

El cardenal Pietro Parolin envió en nombre del papa “sus más sinceras condolencias y la promesa de cercanía espiritual a todos los afectados por esta terrible tragedia, especialmente a las familias que ahora lloran la pérdida de un hijo”.

La Casa Blanca, por su parte, informó que el presidente Donald Trump ordenó ondear las banderas a media asta en todas las instalaciones federales hasta el 31 de agosto, en señal de duelo por las víctimas. El mandatario no ha hecho más pronunciamientos sobre el tiroteo.

