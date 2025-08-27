El tirador de Minneapolis, Robin Westman, dejó un manifiesto previo al ataque escolar

Robin Westman, el joven de 23 años que abrió fuego en la escuela católica de la Anunciación, en Minneapolis, durante una misa de inicio de curso, había publicado horas antes un vídeo de 11 minutos en YouTube donde exhibía un arsenal y advertía la posibilidad de irrumpir en una iglesia.

“También tenemos conocimiento de un manifiesto que el tirador había programado para ser publicado en YouTube”, dijo a los periodistas el jefe de policía de Minneapolis, Brain O’Hara.

El manifiesto parecía mostrar al tirador “en la escena e incluía algunos escritos perturbadores (y) ese contenido ha sido eliminado desde entonces con la ayuda del FBI”, explicó O’Hara.

En el mismo material, Westman profirió insultos antisemitas y mencionó de forma explícita la escuela como un posible blanco, según la agencia EFE.

Según la policía de Minneapolis, no era la primera vez que utilizaba internet para difundir mensajes alarmantes: en publicaciones anteriores mostró cargadores de armas largas con frases en contra del presidente Donald Trump y referencias a autores de otros tiroteos en Estados Unidos.

El ataque se produjo mientras se celebraba la ceremonia de apertura del curso escolar. Westman usó tres tipos de armas distintas y, antes de quitarse la vida, mató a dos niños y dejó heridos a otros 17, confirmó Kash Patel, director del FBI.

“Este acto deliberado de violencia es solo una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión”, declaró O’Hara. “Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia; incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad”.

¿Qué se sabe de Westman?

Westman tenía 23 años, según las autoridades. Patel dijo que el tirador era “un hombre” nacido con un nombre diferente. Cambió su identidad en 2020, cuando tenía 17 años, argumentando que “la menor se identifica como mujer y quiere que su nombre refleje esa identificación”.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, defendió a la comunidad trans, diciendo que quienes dirigen el odio hacia las personas trans han “perdido su sentido de humanidad común”.

Vecinos dijeron a NBC News que los padres fueron vistos en su casa después del tiroteo hablando con las autoridades, visiblemente alterados. Describieron a la familia como amigable.

“Cualquiera que aproveche esto para demonizar a nuestra comunidad trans, o a cualquier otra comunidad, ha perdido el sentido de humanidad común”, dijo el alcalde, según NBC News.

En señal de luto, la Administración Trump ordenó que la bandera estadounidense ondee a media asta en edificios federales y bases militares hasta el 31 de agosto.

